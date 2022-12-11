Контрольная закупка. Какие продукты в Омске резко подорожали

Омскстат представил данные о потребительском рынке за ноябрь этого года. В среднем цены выросли на 0,2%.
Что касается продовольствия, товары подорожали на 0,3% в сравнении с октябрем. Причина — овощи и фрукты сезонно увеличиваются в цене. Больше всего стоимость выросла на огурцы (+71,6%), репчатый лук (+18,9%) и апельсины (+16%). Также стало дороже покупать груши, виноград, картофель и помидоры. Повысились цены и на консервированные овощи, пельмени, варенье, джем, повидло, кофе, мясные копчености, консервы, яйца.
А вот некоторые товары упали в цене. Больше всего бананы (-7,4%), чеснок (-6,9%) и яблоки (-6,8%). Также ценник уменьшился на сахар, зеленый чай, соки, масла, фарш, крупы и бобовые, баранки, хлопья, шоколадные конфеты и маргарин.
Рынок непродовольственных товаров подешевел на 0,1%. Выгоднее стало покупать ювелирные изделия, парфюмерию и косметику, одежду и обувь.
Цены на тарифы и услуги выросли в среднем на 0,6%.