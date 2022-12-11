Контрольная закупка. Какие продукты в Омске резко подорожали

Что касается продовольствия, товары подорожали на 0,3% в сравнении с октябрем. Причина — овощи и фрукты сезонно увеличиваются в цене. Больше всего стоимость выросла на огурцы (+71,6%), репчатый лук (+18,9%) и апельсины (+16%). Также стало дороже покупать груши, виноград, картофель и помидоры. Повысились цены и на консервированные овощи, пельмени, варенье, джем, повидло, кофе, мясные копчености, консервы, яйца.