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«Карьера недолговечна». Омские хоккеисты будут бесплатно ходить в театр

Сегодня, 06:00
Фото: 1MI
иллюстрация

Хоккеисты омской Академии смогут бесплатно посещать «Пятый театр»

Первую постановку спортивные зрители уже оценили.

Хоккейная академия «Авангард» и «Пятый театр» подписали соглашение о сотрудничестве. Отныне юные спортсмены будут регулярно посещать спектакли по «Пушкинской карте», сообщает пресс-служба минкульта.

«Я всегда говорю ребятам: хоккейная карьера недолговечна и жизнь после её завершения продолжается. Поэтому необходимо развиваться не только физически, но и интеллектуально», — отметил директор Академии Евгений Хацей. Также на торжественной церемонии министр спорта Дмитрий Крикорьянц вручил почетные грамоты тренерскому штабу.

Отметим, первая постановка театра, которую посетили хоккеисты, стала премьера по роману Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Программа «Пушкинская карта» рассчитана на популяризацию культуры у молодежи. На карту начислена определенная сумма, которую можно потратить на посещение музеев, театров и т. д. Доступна гражданам в возрасте от 14 до 22 лет.

Напомним, ранее областной минкульт сообщал о менее радостных событиях. Вандалы разрушили ледяные подиумы на «Зимнем Любинском».

Вандалы разрушили ледяные постаменты на «Зимнем Любинском» в Омске
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#Общество#Спорт#Культура#Новости#Омск#Дмитрий Крикорьянц#Хоккей#Авангард#Театр
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