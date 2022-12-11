«Карьера недолговечна». Омские хоккеисты будут бесплатно ходить в театр

Отметим, первая постановка театра, которую посетили хоккеисты, стала премьера по роману Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Программа «Пушкинская карта» рассчитана на популяризацию культуры у молодежи. На карту начислена определенная сумма, которую можно потратить на посещение музеев, театров и т. д. Доступна гражданам в возрасте от 14 до 22 лет.