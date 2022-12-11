Хоккейный подкаст по-омски: в прямой эфир без подготовки!

Хоккейный «ГудДжоб» подкаст уникален, ведь его ведущие — Макс Гречанин и Пётр Смольников, вместе с постоянным участником эфиров — чемпионом МХЛ Алексеем Кондратьевым, врываются в утренний прямой эфир на 12 канале настолько же стремительно, как проходят атаки в хоккее!
И зачастую это происходит без подготовки. Практически. Почему так получается — объясняет Максим Гречанин: «Так как мы работаем в прямом эфире и говорим не только об омском хоккее, но ещё и о российском, мировом, темы приходится подыскивать буквально за час до начала программы. К примеру: как мы можем не взять в «оборот» очередную шайбу Овечкина, которая была заброшена ранним омским утром (с учётом разницы во времени между Омском и Северной Америкой — прим. авт.) и ещё на один шаг приблизила игрока к вечному рекорду Гретцки. В пятницу вечером план программы не составить — слишком много событий происходит в выходные и подготовка к выпуску в понедельник начинается в…понедельник! Так как эфирное время ограничено, не всё удаётся обсудить, не на все вопросы зрителей ответить. Но это не значит, что мы не обращаем на них внимания!»
И действительно — зрители 12 канала и хоккейные болельщики стали модераторами «ГудДжоб» подкаста. Зачастую они мыслят с ведущими в одном русле, подкидывают темы для обсуждения, что делает диалог более живым. А некоторые зрители, готовят и присылают свои вопросы ещё до выхода программы в эфир!
В поле зрения ведущих регулярно попадают не только хоккеисты, но и тренеры клубов КХЛ: эпичные цитаты с пресс-конференций, яркие поступки во время матчей и конечно эффектная игра на поле.
О чём будет говорить хоккейная тройка не лезущих за словом в карман спецов сегодня? Никто не знает! Возможно даже они сами (шутка). Включайте 12 канал в 11:15, присоединяйтесь к диалогу с ведущими, будьте частью «ГудДжоб» подкаста!
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