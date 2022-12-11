Хоккейный подкаст по-омски: в прямой эфир без подготовки!

И зачастую это происходит без подготовки. Практически. Почему так получается — объясняет Максим Гречанин: «Так как мы работаем в прямом эфире и говорим не только об омском хоккее, но ещё и о российском, мировом, темы приходится подыскивать буквально за час до начала программы. К примеру: как мы можем не взять в «оборот» очередную шайбу Овечкина, которая была заброшена ранним омским утром (с учётом разницы во времени между Омском и Северной Америкой — прим. авт.) и ещё на один шаг приблизила игрока к вечному рекорду Гретцки. В пятницу вечером план программы не составить — слишком много событий происходит в выходные и подготовка к выпуску в понедельник начинается в…понедельник! Так как эфирное время ограничено, не всё удаётся обсудить, не на все вопросы зрителей ответить. Но это не значит, что мы не обращаем на них внимания!»