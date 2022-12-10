Владелец перепелиной фермы в Омской области подал иск в суд после смерти 780 птиц

По сообщению Центрального районного суда города Омска, в суд поступил иск от владельца перепелиной фермы Алексея Андреева к ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Омская энергосбытовая компания».
Напомним, 1 июня 2022 года приостановилась подача электроэнергии в Таре, из-за чего погибло 780 птиц. Ущерб составил 280,8 тыс рублей. Ответчики добровольно отказались возместить ущерб.
Алексей Андреев попросил взыскать с ответчиков причиненный ущерб (280,8 тыс рублей), неустойку в размере 320,1 тыс рублей, компенсацию морального вреда 50 тыс рублей, а также штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
При этом, ответчики возражают против и не хотят возмещать ущерб. По их словам, временной промежуток отсутствия электричества не превышает возможного.
В настоящее время назначена судебно-оценочная экспертиза, чтобы определить размер реального ущерба. Производство по делу приостановлено.