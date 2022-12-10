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Владелец перепелиной фермы в Омской области подал иск в суд после смерти 780 птиц

Сегодня, 12:45
Фото: 1MI
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Он требует взыскать с ответчиков причиненный ущерб, неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф.

По сообщению Центрального районного суда города Омска, в суд поступил иск от владельца перепелиной фермы Алексея Андреева к ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Омская энергосбытовая компания».

Напомним, 1 июня 2022 года приостановилась подача электроэнергии в Таре, из-за чего погибло 780 птиц. Ущерб составил 280,8 тыс рублей. Ответчики добровольно отказались возместить ущерб.

Алексей Андреев попросил взыскать с ответчиков причиненный ущерб (280,8 тыс рублей), неустойку в размере 320,1 тыс рублей, компенсацию морального вреда 50 тыс рублей, а также штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

При этом, ответчики возражают против и не хотят возмещать ущерб. По их словам, временной промежуток отсутствия электричества не превышает возможного.

В настоящее время назначена судебно-оценочная экспертиза, чтобы определить размер реального ущерба. Производство по делу приостановлено.

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#Юлия Бармина#Суд#Новости#Омская область#Мясо#Электричество#Отключение электричества#Материальный ущерб#Ущерб
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