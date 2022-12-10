gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря 2022, 12:45

Published 10 декабря 2022, 12:45

Modified 10 декабря 2022, 12:47

Updated 10 декабря 2022, 12:47

Иллюстрация

Владелец перепелиной фермы в Омской области подал иск в суд после смерти 780 птиц

10 декабря 2022, 12:45
Фото: 1MI
Иллюстрация
Он требует взыскать с ответчиков причиненный ущерб, неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф.

По сообщению Центрального районного суда города Омска, в суд поступил иск от владельца перепелиной фермы Алексея Андреева к ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Омская энергосбытовая компания».

Напомним, 1 июня 2022 года приостановилась подача электроэнергии в Таре, из-за чего погибло 780 птиц. Ущерб составил 280,8 тыс рублей. Ответчики добровольно отказались возместить ущерб.

Алексей Андреев попросил взыскать с ответчиков причиненный ущерб (280,8 тыс рублей), неустойку в размере 320,1 тыс рублей, компенсацию морального вреда 50 тыс рублей, а также штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

При этом, ответчики возражают против и не хотят возмещать ущерб. По их словам, временной промежуток отсутствия электричества не превышает возможного.

В настоящее время назначена судебно-оценочная экспертиза, чтобы определить размер реального ущерба. Производство по делу приостановлено.

Смертельный блэкаут. Отключение электричества уничтожило омскую перепелиную ферму
Узнать подробнее
Подпишитесь
Популярное