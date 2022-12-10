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В Омской крепости и парке им. 30-летия ВЛКСМ появятся новогодние скульптуры

Сегодня, 09:29
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Композиции будут выполнены изо льда

В Омской крепости появится ледовая композиция к Новому году в виде оленя, запряженного в сани. Ее длина будет 10 метров, а высота 2,8 метра. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Инициатор скульптур — ООО «Продтехнологии» (ТМ «Холодушка»).

Помимо этого, в парке им. 30-летия ВЛКСМ разместится вторая композиция с часами, елкой и поздравлением. 

«Ледяных дел мастера приложат все старания к тому, чтобы композиции были красивыми, прочными и радовали нас все новогодние каникулы и даже дольше», — рассказал Сергей Шелест.
#Юлия Бармина#Город#Общество#Омск#Сергей шелест#Скульптура#Лед#Новый год#Омская крепость#Парк
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