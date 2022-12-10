В ДТП в Омской области пострадали 4 пассажира, в том числе дети

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, сегодня, 10 декабря, на трассе «Троицкое-Чукреевка» произошло ДТП.
По предварительным данным, 51-летний мужчина за рулем автомобиля Honda не справился с управлением, выехав на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Highlander.
В итоге, водитель Honda и 3 пассажира Toyota (40-летняя женщина, 12-летняя и 8-летняя девочки) обратились за медицинской помощью.
В настоящее время проводится проверка проводится проверка.