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В ДТП в Омской области пострадали 4 пассажира, в том числе дети

Сегодня, 11:20
Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области
Авария произошла на трассе «Троицкое-Чукреевка».

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, сегодня, 10 декабря, на трассе «Троицкое-Чукреевка» произошло ДТП.

По предварительным данным, 51-летний мужчина за рулем автомобиля Honda не справился с управлением, выехав на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Highlander.

В итоге, водитель Honda и 3 пассажира Toyota (40-летняя женщина, 12-летняя и 8-летняя девочки) обратились за медицинской помощью.

В настоящее время проводится проверка проводится проверка.

Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области
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