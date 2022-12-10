Уборке снега в Омске уделят особое внимание

По сообщению омской администрации, мэр Омска Сергей Шелест контролирует уборку снега в городе.
Особое внимание уделяют основным дорогам, мостам, пешеходным зонам и остановкам общественного транспорта.
«200 единиц дорожной техники будут работать на омских улицах сегодня и завтра. В зависимости от метеоусловий количество машин и бригад будет варьироваться», — рассказал Сергей Шелест.
В настоящее время дорожники занимаются уборкой снега на тротуарах и проезжей части, а также обрабатывают дороги противогололедными материалами.