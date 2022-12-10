Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Уборке снега в Омске уделят особое внимание

Сегодня, 07:54
Фото: 1MI
Иллюстрация
На улицах будут работать 200 единиц дорожной техники.

По сообщению омской администрации, мэр Омска Сергей Шелест контролирует уборку снега в городе.

Особое внимание уделяют основным дорогам, мостам, пешеходным зонам и остановкам общественного транспорта.

«200 единиц дорожной техники будут работать на омских улицах сегодня и завтра. В зависимости от метеоусловий количество машин и бригад будет варьироваться», — рассказал Сергей Шелест.

В настоящее время дорожники занимаются уборкой снега на тротуарах и проезжей части, а также обрабатывают дороги противогололедными материалами.

Фото: Администрация Омска
#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Дороги#Уборка снега#Снег
Подпишитесь
«Люди заметно расслабились»: что происходит в омском турбизнесе перед Новым годом
Вчера, 08:30
«Нет у нас графика». Омичи пожаловались на часовое ожидание маршрутки № 394
Вчера, 09:39
На радость детям. В Советском округе Омска установят новые детские площадки
Сегодня, 05:46
«Сухой закон» на Новый год. В омских Черемушках продлили запрет на продажу алкоголя
Вчера, 08:22
Омские врачи за час избавили пациента от длительной боли в животе
Сегодня, 04:52
Важно. Суд в Москве встал на сторону «Магнита» в битве за тарифы на мусор в Омской области
Вчера, 06:28