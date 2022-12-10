Пять фильмов, которые стоит посмотреть в выходные на 12 канале

10 декабря в 20:30 любителей детективного жанра ждет фильм «Дело Коллини» (Германия 2019 г).
Фильм снят по одноимённому роману Фердинанда фон Шираха. В центре сюжета — убийство в номере берлинской гостиницы влиятельного фабриканта Жан-Батиста Майер. Адвокату — новичку Каспару Лайнену предстоит расследовать это запутанное дело, где главный подозреваемый — непримечательный механик, итальянец Фабрицио Коллини, который на первый взгляд безо всяких мотивов убил немецкого бизнесмена, после чего сам сдался полиции.
Положение вещей осложняется не только молчанием Коллини и более опытным адвокатом, претендующим на пост главного героя, но и его личным причастием к делу: внучка жертвы Йоханна была его юношеской любовью. Однако Лайнену случайно удаётся найти зацепку, благодаря которой он понимает, что столкнулся с крупнейшим судебным скандалом Германии.
Фильм «Земля гангстеров» (США 2017 г.) — можно будет посмотреть так же в субботу, 10 декабря в 23:45
История Аль Капоне и его правой руки Джека Макмюррея по прозвищу Пулемёт о борьбе с ирландской мафией, возглавляемой Джорджем Мораном по прозвищу Рехнувшийся. Ужасные бандитские бои завершились знаменитой резнёй в День святого Валентина в 1929 году, в результате которой семь человек погибли от пулеметного нападения, которое, как считается, было заказано самим Капоне.
С чего начать в воскресенье, 11 декабря?
«Хармс» (Россия, 2016 г.) — в 13:45
Он сам считает себя гением, но издательства отказываются печатать его произведения. Он любит женщин, но те не всегда его понимают. Постоянное отсутствие денег и отстраненность от реальности. Элегантный пижон Даниил Ювачев называет себя не менее эффектно — Хармс. Он завсегдатай беспрерывных литературных тусовок и любитель эпатажа. Живя в обществе, он совершенно от него оторван. Хармс бросает вызов времени, смело кидается в пучину действительности, размытой и вполне условной, с той же долей противоречий, какой была исполнена его натура.
В атмосфере его ветхой квартиры и редакции детских журналов «Чиж» и «Еж», ленинградских улиц, набережных и крыш разворачивается удивительная битва человека с самим собой, своими пороками, страстями, с целым миром, в котором он существует, будто запертый в клетку. Справится ли он с давлением общества, любовными коллизиями, невозможностью заниматься творчеством?
Если склонны к романтике, но еще ни разу не видели «Век Адалин», срочно включайте телевизор на 12 канале 11 декабря в 20:30.
Вас ждет завораживающая история о том, как главная героиня, которая родилась в начале XX века и живет на свете уже сто лет, но при этом не стареет. Несмотря на свою долгую жизнь, Адалин так и не смогла найти любимого человека. Однако наконец-то она встречает мужчину, ради которого готова стать смертной и состариться вместе с ним.
А закончить выходные мы предлагаем с историей от легендарного Клинта Иствуда — «Мосты округа Мэдисон» в 23:00
В главных ролях: Клинт Иствуд, Мэрил Стрип
История такова: Брат и сестра разбирают бумаги в доме только что умершей матери Франчески Джонсон в округе Мэдисон, штат Айова. Среди бумаг они обнаруживают дневник, который рассказывает о событиях, происшедших в течение четырех дней в 1965 году. Франческа — итальянка, сразу после войны вышедшая замуж. Ее семья по всем признакам является благополучной. Муж с детьми уезжают на сельскохозяйственную выставку в Чикаго, а у дома Франчески останавливается машина фотографа Роберта Кинкейда, приехавшего сделать серию снимков крытых деревянных мостов округа Мэдисон. Между ними стремительно развивается роман, и Роберт предлагает Франческе уехать с ним.
Фильм «Мосты округа Мэдисон» номинировался на премию «Оскар» и дважды — на «Золотой глобус».
Подробную телепрограмму можно посмотреть по ссылке —