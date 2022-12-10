Популярная в Омске доставка еды предложила обменять загранпаспорта на тонну роллов

Популярная сеть доставки суши и роллов предложила омичам избавиться от заграничных паспортов в обмен на бесплатные роллы и путешествие по России.
Сеть разыграет два основных приза: путешествие по нескольким городам, где присутствует сеть, на выбор, а также 1 тонна роллов. Помимо этого, омичи, отправившиеся в путешествие, смогут бесплатно обедать в ресторанах сети на протяжении всего пути.
«Мы решили поддержать всех патриотично настроенных граждан, для которых сейчас закрыто большинство новогодних туристических направлений, — объясняет основатель сети доставки суши и роллов, — если российские загранпаспорта сегодня практически бесполезны, лучше обменять их на новый опыт внутри необъятной родины».
Победителей выберут при помощи приложения-рандомайзера. Одно из важных условий — омичи смогут выбрать не более 2 городов в каждом из регионов России, где есть филиал или франшиза сети.
Все желающие могут принести свой загранпаспорт в сеть доставки суши и роллов с 7 по 11 декабря, а розыгрыш пройдет 18 декабря.