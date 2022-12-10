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Популярная в Омске доставка еды предложила обменять загранпаспорта на тонну роллов

Сегодня, 03:33
Фото: 1MI
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Сеть доставки суши и роллов устраивает розыгрыш. Те, кто принесет и отдаст загранпаспорт, смогут выиграть тонну роллов и путешествие по России.

Популярная сеть доставки суши и роллов предложила омичам избавиться от заграничных паспортов в обмен на бесплатные роллы и путешествие по России.

Сеть разыграет два основных приза: путешествие по нескольким городам, где присутствует сеть, на выбор, а также 1 тонна роллов. Помимо этого, омичи, отправившиеся в путешествие, смогут бесплатно обедать в ресторанах сети на протяжении всего пути. 

«Мы решили поддержать всех патриотично настроенных граждан, для которых сейчас закрыто большинство новогодних туристических направлений, — объясняет основатель сети доставки суши и роллов, — если российские загранпаспорта сегодня практически бесполезны, лучше обменять их на новый опыт внутри необъятной родины»

Победителей выберут при помощи приложения-рандомайзера. Одно из важных условий — омичи смогут выбрать не более 2 городов в каждом из регионов России, где есть филиал или франшиза сети.

Все желающие могут принести свой загранпаспорт в сеть доставки суши и роллов с 7 по 11 декабря, а розыгрыш пройдет 18 декабря.

#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Россия#Конкурс#Путешествие#Призы#Еда
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