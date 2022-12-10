Популярная в Омске доставка еды предложила обменять загранпаспорта на тонну роллов

Сеть разыграет два основных приза: путешествие по нескольким городам, где присутствует сеть, на выбор, а также 1 тонна роллов. Помимо этого, омичи, отправившиеся в путешествие, смогут бесплатно обедать в ресторанах сети на протяжении всего пути.