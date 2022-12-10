Ожидается потепление. Новая неделя порадует омичей хорошей погодой

По сообщению Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни в Омске ожидается потепление.
Завтра, 11 декабря, температура ночью составит -14…- 19 градусов, при прояснении может опуститься до -24…-29. Местами ожидается небольшой умеренный снег, изморозь и гололед на дорогах. Днем же температура будет -10…- 15 градусов.
В понедельник, 12 декабря, ночью столбик термометра опустится до -17…- 22 градусов, при прояснении может дойти и до -28. Днем ожидается значительное потепление — от -5 до -10 градусов (местами до -15). Местами ожидается небольшой снег, метель, и уже привычный для всех омичей гололед. Ветер же достигнет 7-12 м/с, а где-то порывы ветра дойдут до 15-18 м/с.
Во вторник, 13 декабря, ночью, температура немного опустится до -8…- 13 градусов, а при прояснении дойдет до -16…-21. Днем погода будет получше — от -6 до -11 градусов, однако местами ожидается -15…-20. Что касается осадков и атмосферных явлений — все та же метель и гололед. Ветер будет такой же, как днем ранее (7-12 м/с, местами порывы — 15-18 м/с).