Ожидается потепление. Новая неделя порадует омичей хорошей погодой

Во вторник, 13 декабря, ночью, температура немного опустится до -8…- 13 градусов, а при прояснении дойдет до -16…-21. Днем погода будет получше — от -6 до -11 градусов, однако местами ожидается -15…-20. Что касается осадков и атмосферных явлений — все та же метель и гололед. Ветер будет такой же, как днем ранее (7-12 м/с, местами порывы — 15-18 м/с).