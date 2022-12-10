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Ожидается потепление. Новая неделя порадует омичей хорошей погодой

Сегодня, 13:28
Фото: 1MI
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После выходных в Омске потеплеет до -5 градусов

Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По сообщению Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни в Омске ожидается потепление.

Завтра, 11 декабря, температура ночью составит -14…- 19 градусов, при прояснении может опуститься до -24…-29. Местами ожидается небольшой умеренный снег, изморозь и гололед на дорогах. Днем же температура будет  -10…- 15 градусов.

В понедельник, 12 декабря, ночью столбик термометра опустится до  -17…- 22 градусов, при прояснении может дойти и до -28. Днем ожидается значительное потепление — от -5 до -10 градусов (местами до -15). Местами ожидается небольшой снег, метель, и уже привычный для всех омичей гололед. Ветер же достигнет 7-12 м/с, а где-то порывы ветра дойдут до 15-18 м/с.

Во вторник, 13 декабря, ночью, температура немного опустится до  -8…- 13 градусов, а при прояснении дойдет до -16…-21. Днем погода будет получше — от -6 до -11 градусов, однако местами ожидается -15…-20. Что касается осадков и атмосферных явлений — все та же метель и гололед. Ветер будет такой же, как днем ранее (7-12 м/с, местами порывы — 15-18 м/с).

Фото: omsk-meteo.ru
#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Омская область#Изменение погоды#Потепление#Тепло#Гололед
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