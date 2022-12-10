Омские врачи за час избавили пациента от длительной боли в животе

По сообщению пресс-службы министерства здравоохранения Омской области, в Областную больницу поступил 68-летний омич с жалобами на боли в животе, которые не проходили семь месяцев. Пенсионер уже побывал на приеме у терапевта, гастроэнтеролога, уролога и хирурга. Затем к делу подключились сосудистые и рентген-хирурги.