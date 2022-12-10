Омские врачи за час избавили пациента от длительной боли в животе

По сообщению пресс-службы министерства здравоохранения Омской области, в Областную больницу поступил 68-летний омич с жалобами на боли в животе, которые не проходили семь месяцев. Пенсионер уже побывал на приеме у терапевта, гастроэнтеролога, уролога и хирурга. Затем к делу подключились сосудистые и рентген-хирурги.
УЗИ показало увеличение размеров аорты, а в результате мультиспиральной компьютерной томографии с контрастом была выявлена аневризма брюшного отдела аорты, размер которой был увеличен более чем в 3 раза.
«Имплантация стент-графта, когда мы без разреза на животе, через два небольших разреза на бедрах, без общего наркоза, внутрь артерии, внутрь самой аневризмы ставим тот же самый протез, который мы вшиваем и его там раскрываем. Потом эта аневризма сама спадает, а внутри уже есть хороший, новый, работающий протез. «, — рассказал об использованном методе проведения операции сосудистый хирург ОКБ Максим Герасименко.
В итоге операция заняла всего 1 час. Боли в животе ушли, а главное жизни пациента уже ничего не угрожает.