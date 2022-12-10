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Омич избил и несколько раз ударил ножом свою мать

Сегодня, 04:08
Фото: 1MI
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69-летняя женщина была доставлена в больницу.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, в полиции проводится проверка после избиения женщины.

В больницу доставили 69-летнюю омичку с множественными травмами, в том числе колото-резаными ранами рук и ног, а также переломами ребер.

Сотрудники полиции предварительно установили, что пенсионерку избил 47-летний сын, проживающий вместе с ней.

В настоящее время подозреваемого задержали, орудие преступления изъяли. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и мелкое взяточничество.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Нож#Удар ножом#Избиение
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