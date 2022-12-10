Омич избил и несколько раз ударил ножом свою мать

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, в полиции проводится проверка после избиения женщины.
В больницу доставили 69-летнюю омичку с множественными травмами, в том числе колото-резаными ранами рук и ног, а также переломами ребер.
Сотрудники полиции предварительно установили, что пенсионерку избил 47-летний сын, проживающий вместе с ней.
В настоящее время подозреваемого задержали, орудие преступления изъяли. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и мелкое взяточничество.