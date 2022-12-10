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Недоброе дело. Омичка проводила пенсионерку до дома и обокрала

Сегодня, 07:33
Фото: 1MI
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В Омске девушка предложила пенсионерке помощь и украла золотые украшения и деньги

Девушка объявлена в розыск.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, разыскивается мошенница, обманувшая пенсионерку.

В полицию обратилась 75-летняя женщина, у которой украли золотые украшения и 95 тыс рублей.

Выяснилось, что днем на улице Кирова к пенсионерке подошла незнакомка и предложила проводить ее до дома. Бабушка в знак благодарности пригласила ее на чай.

Во время общения гостья заметила, что у хозяйки якобы воспалились уши и надо срочно снять золотые серьги с рубинами. После этого она сделала вид, что положила украшения на полку, и начала собираться домой. После ухода девушки пенсионерка обнаружила пропажу золотых серег и кошелька.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность подозреваемой.

Приметы разыскиваемой девушки: выглядит на 20-25 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы русые, глаза светлые. Была одета в белый пуховик с рисунком в виде цветов, оранжевую шапку и черные брюки.

Фото: УМВД России по городу Омску
#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Пенсионерка#Мошенник#Деньги#Кража
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