Недоброе дело. Омичка проводила пенсионерку до дома и обокрала

Во время общения гостья заметила, что у хозяйки якобы воспалились уши и надо срочно снять золотые серьги с рубинами. После этого она сделала вид, что положила украшения на полку, и начала собираться домой. После ухода девушки пенсионерка обнаружила пропажу золотых серег и кошелька.