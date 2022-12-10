Недоброе дело. Омичка проводила пенсионерку до дома и обокрала

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, разыскивается мошенница, обманувшая пенсионерку.
В полицию обратилась 75-летняя женщина, у которой украли золотые украшения и 95 тыс рублей.
Выяснилось, что днем на улице Кирова к пенсионерке подошла незнакомка и предложила проводить ее до дома. Бабушка в знак благодарности пригласила ее на чай.
Во время общения гостья заметила, что у хозяйки якобы воспалились уши и надо срочно снять золотые серьги с рубинами. После этого она сделала вид, что положила украшения на полку, и начала собираться домой. После ухода девушки пенсионерка обнаружила пропажу золотых серег и кошелька.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность подозреваемой.
Приметы разыскиваемой девушки: выглядит на 20-25 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы русые, глаза светлые. Была одета в белый пуховик с рисунком в виде цветов, оранжевую шапку и черные брюки.