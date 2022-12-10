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Небесная красота. Омичи вновь заметили световой столб в небе

Сегодня, 06:33
Фото: Город55
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Омичам вновь довелось увидеть редкое природное явление

Омичи начали делиться фотографиями светового столба в социальных сетях.

Вчера вечером омичи вновь заметили необычное явление в небе. В сообществе «Омск Live» люди начали делиться фотографиями светового столба из разных частей города.

«Друзья, кто знает, что это такое было сегодня в небе над Омском?», — написал автор поста, прикрепив фотографии.
Фото: Скриншот сообщества «Омск Live»

После чего другие омичи начали прикреплять свои ответы с фотографиями. Так, например, световой столб было видно недалеко от моста имени 60-летия Победы, а также за городом.

Фото: Скриншот сообщества «Омск Live»

Напомним, ранее омичи уже замечали подобное явление. В научном сообществе объяснили, что световые столбы можно наблюдать, когда на улице холодно, а в воздухе влага превращается в ледяные кристаллики.

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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Столб#Небо#Природа
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