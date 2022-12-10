Небесная красота. Омичи вновь заметили световой столб в небе

Вчера вечером омичи вновь заметили необычное явление в небе. В сообществе «Омск Live» люди начали делиться фотографиями светового столба из разных частей города.
«Друзья, кто знает, что это такое было сегодня в небе над Омском?», — написал автор поста, прикрепив фотографии.
После чего другие омичи начали прикреплять свои ответы с фотографиями. Так, например, световой столб было видно недалеко от моста имени 60-летия Победы, а также за городом.
Напомним, ранее омичи уже замечали подобное явление. В научном сообществе объяснили, что световые столбы можно наблюдать, когда на улице холодно, а в воздухе влага превращается в ледяные кристаллики.