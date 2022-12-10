На радость детям. В Советском округе Омска установят новые детские площадки

Срок выполнения работ — с 1 апреля 2023 года по 31 мая 2023 года. В этот период подрядчик должен будет установить карусели, горку, качели и детские игровые комплексы, включающие в себя: башню, лестницы, шведские стенки, сетки, шесты, лазы-паутинки, баскетбольный щит с кольцом и декоративные изображения.