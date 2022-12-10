На радость детям. В Советском округе Омска установят новые детские площадки

По данным сайта госзакупок, омская администрация ищет подрядчика на установку малых архитектурных форм и игровых комплексов в Советском округе. Детские площадки расположатся по следующим адресам: улица Энтузиастов, 15; улица Заозерная, 32; улица Белозерова, 14; улица Белозерова, 2; улица Белозерова, 6; улица Белозерова, 7; улица Лаптева, 3; улица Лаптева, 3А; улица Тюленина, 3; улица Тюленина, 9; улица Энтузиастов, 11; улица 22 Апреля в створе домов 14-16; улица 22 Апреля, 8; улица Энергетиков, 66; улица Энтузиастов в створе домов 25а-31б; улица Энтузиастов в створе домов 33а-35; улица Энтузиастов в створе домов 5-5а
Срок выполнения работ — с 1 апреля 2023 года по 31 мая 2023 года. В этот период подрядчик должен будет установить карусели, горку, качели и детские игровые комплексы, включающие в себя: башню, лестницы, шведские стенки, сетки, шесты, лазы-паутинки, баскетбольный щит с кольцом и декоративные изображения.
Начальная цена контракта — 2,5 млн рублей.