Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

На радость детям. В Советском округе Омска установят новые детские площадки

Сегодня, 05:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

На установку детских площадок в Советском округе Омска выделят 2,5 млн рублей

Детские площадки планируют установить по 17 адресам.

По данным сайта госзакупок, омская администрация ищет подрядчика на установку малых архитектурных форм и игровых комплексов в Советском округе. Детские площадки расположатся по следующим адресам: улица Энтузиастов, 15; улица Заозерная, 32; улица Белозерова, 14; улица Белозерова, 2; улица Белозерова, 6; улица Белозерова, 7; улица Лаптева, 3; улица Лаптева, 3А; улица Тюленина, 3; улица Тюленина, 9; улица Энтузиастов, 11; улица 22 Апреля в створе домов 14-16; улица 22 Апреля, 8; улица Энергетиков, 66; улица Энтузиастов в створе домов 25а-31б; улица Энтузиастов в створе домов 33а-35; улица Энтузиастов в створе домов 5-5а

Срок выполнения работ — с 1 апреля 2023 года по 31 мая 2023 года. В этот период подрядчик должен будет установить карусели, горку, качели и детские игровые комплексы, включающие в себя: башню, лестницы, шведские стенки, сетки, шесты, лазы-паутинки, баскетбольный щит с кольцом и декоративные изображения.

Начальная цена контракта — 2,5 млн рублей.

#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Дети#Детская площадка#Госзакупки
Подпишитесь
«Люди заметно расслабились»: что происходит в омском турбизнесе перед Новым годом
Вчера, 08:30
«Нет у нас графика». Омичи пожаловались на часовое ожидание маршрутки № 394
Вчера, 09:39
«Сухой закон» на Новый год. В омских Черемушках продлили запрет на продажу алкоголя
Вчера, 08:22
Омские врачи за час избавили пациента от длительной боли в животе
Сегодня, 04:52
Важно. Суд в Москве встал на сторону «Магнита» в битве за тарифы на мусор в Омской области
Вчера, 06:28