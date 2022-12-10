На омской границе задержали очередную партию поддельной икры

По сообщению омского Россельхознадзора, на границе Омской области задержали автомобиль с поддельной красной икрой.
Автомобиль задержали специалисты Омской таможни в пункте пропуска «Ольховка». Груз перевозился в Казахстан без необходимых сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.
При проведении было установлено, что продукция является фальсифицированной. В итоге 140 килограммов икры было уничтожено.
Напомним, ранее уже был подобный случай. Тогда на пункте пропуска «Ольховка» обнаружили 200 кг поддельной красной икры.