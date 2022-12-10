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На омской границе задержали очередную партию поддельной икры

Сегодня, 09:13
Фото: www.rsn-omsk.ru
В грузовике, который следовал в Казахстан, обнаружили 140 килограммов поддельной икры.

По сообщению омского Россельхознадзора, на границе Омской области задержали автомобиль с поддельной красной икрой.

Автомобиль задержали специалисты Омской таможни в пункте пропуска «Ольховка». Груз перевозился в Казахстан без необходимых сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

При проведении было установлено, что продукция является фальсифицированной. В итоге 140 килограммов икры было уничтожено.

Напомним, ранее уже был подобный случай. Тогда на пункте пропуска «Ольховка» обнаружили 200 кг поддельной красной икры.

Фото: www.rsn-omsk.ru
Никому не достанется. Омские таможенники не разрешили вывозить красную икру
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#Происшествия#Новости#Омская область#Продукты#Пищевые продукты#Икра#Граница#Юлия Бармина
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