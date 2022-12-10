Кинозалы канут в Лету?

Как сегодня чувствуют себя омские кинотеатры и что нужно для поддержки отрасли — разбирались авторы программы «Акценты недели» на 12 канале.
Пустые залы — для омских кинотеатров сейчас не редкость. Представители отрасли всеми способами пытаются удержаться на плаву — даже сдают помещения в аренду. В одном из кинотеатров теперь открылся… супермаркет. Чтобы помочь учреждениям выйти из кризиса, в горсовете даже предложили транслировать в кинотеатрах спортивные матчи. Однако кинотеатры по-прежнему работают — только зрители об этом зачастую не знают.
ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ, директор кинотеатра
Общаешься с людьми, которые интересуются кино, поверхностно. И они говорят, ну что там, когда открываетесь? Я говорю, мы и не закрывались. — А что показываете? — Сердце Пармы. — А что это такое? … Ну, то есть, вы вложили практически миллиард рублей в создание фильма и не позаботились о постпродакшене. Это мы обвиняем дистрибьюторов.
КОНСТАНТИН КРАСКОВ, заместитель директора кинотеатра
С любого кинобилета 50% мы отдаем прокатчику. Прокатчик за это делает нам рекламу, постпродакшн. Если это должен делать кинотеатр или, допустим, все кинотеатры Омска соберутся и создадут такую свою группу — ну, тогда перераспределяйте по-другому деньги от продажи билетов.
Денег, тем более лишних, у кинотеатров давно нет. Омск в свое время возглавил антирейтинг по числу закрытых залов в период спада — сразу минус 30%. Сейчас ситуация с постепенно выправляется — начали проводить массовые просмотры для школьников. Привлечь больше молодёжи можно было бы с помощью проекта «Пушкинская карта». Две тысячи рублей с неё разрешается потратить на поход в кино. Но в Омске культурный «пластик» из 170 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 лет оформили только 90 тысяч. Так что карта, увы, положение не спасает. Сейчас российские прокатчики ждут решающих шагов от федеральных властей.
Подробнее о том, что как планируется спасать отрасль — в программе «Акценты недели» на 12 канале. В субботу, 10 декабря в 19.30, 22.30 и 02.00