Кинозалы канут в Лету?

Денег, тем более лишних, у кинотеатров давно нет. Омск в свое время возглавил антирейтинг по числу закрытых залов в период спада — сразу минус 30%. Сейчас ситуация с постепенно выправляется — начали проводить массовые просмотры для школьников. Привлечь больше молодёжи можно было бы с помощью проекта «Пушкинская карта». Две тысячи рублей с неё разрешается потратить на поход в кино. Но в Омске культурный «пластик» из 170 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 лет оформили только 90 тысяч. Так что карта, увы, положение не спасает. Сейчас российские прокатчики ждут решающих шагов от федеральных властей.