Новость № 1. Популярная сеть доставки суши и роллов предложила омичам поменять загранпаспорта на путешествие по нескольким городам и 1 тонну роллов. Все желающие могут принести свой загранпаспорт в сеть доставки суши и роллов с 7 по 11 декабря, а розыгрыш пройдет 18 декабря.