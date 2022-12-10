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Интересный обмен, ограбление с игрушкой и ДТП на «трассе смерти». Омск в субботу

Сегодня, 14:02
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Популярная сеть доставки суши и роллов предложила омичам поменять загранпаспорта на путешествие по нескольким городам и 1 тонну роллов. Все желающие могут принести свой загранпаспорт в сеть доставки суши и роллов с 7 по 11 декабря, а розыгрыш пройдет 18 декабря.

Популярная в Омске доставка еды предложила обменять загранпаспорта на тонну роллов
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Новость № 2. В Омске мужчина ограбил аптеку и салон сотовой связи при помощи игрушечного пистолета. Из кассы аптеки он забрал 1,6 тыс рублей, а из магазина сотовой связи украл 13 мобильных телефонов, модем и 3 тыс рублей.

Недетские игры. В Омске мужчина ограбил магазины при помощи игрушечного пистолета
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Новость № 3. На трассе Тюмень-Омск, известной как «трасса смерти», произошло смертельное ДТП. Водитель автобуса Yutong выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем КамАЗ. В результате оба водителя скончались на месте.

На омской «трассе смерти» произошло жуткое ДТП с участием автобуса и фуры
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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Омская область#Еда#Путешествие#Кража#Пистолет#ДТП#Смертельное ДТП#ДТП с погибшим
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