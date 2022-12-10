Новость № 1. Популярная сеть доставки суши и роллов предложила омичам поменять загранпаспорта на путешествие по нескольким городам и 1 тонну роллов. Все желающие могут принести свой загранпаспорт в сеть доставки суши и роллов с 7 по 11 декабря, а розыгрыш пройдет 18 декабря.
Новость № 2. В Омске мужчина ограбил аптеку и салон сотовой связи при помощи игрушечного пистолета. Из кассы аптеки он забрал 1,6 тыс рублей, а из магазина сотовой связи украл 13 мобильных телефонов, модем и 3 тыс рублей.
Новость № 3. На трассе Тюмень-Омск, известной как «трасса смерти», произошло смертельное ДТП. Водитель автобуса Yutong выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем КамАЗ. В результате оба водителя скончались на месте.