Золотой «трон». На содержание общественных туалетов в Омске выделят 6 млн рублей

Согласно порталу госзакупок, объявлен аукцион на оказание услуг по содержанию и обслуживанию трех общественных туалетов: в сквере по улице бульвар Победы, в бульваре Л. Мартынова и в сквере Юбилейный по улице Труда. Начальная цена контракта — 6 млн рублей.
Подрядчик должен будет оборудовать помещения унитазами и раковинами из санфаянса, а также зеркалами. Помимо этого необходимо создать обогрев помещений для посетителей и служебного помещения.
Что касается оказания услуг, исполнитель будет обязан: мыть внутреннее помещение туалетной кабины, мыть внешние поверхности модульных туалетов в летний период, удалять и вывозить мусор, протирать зеркала, мыть унитазы и раковины, устранять засоры, заполнять диспенсеры для выдачи туалетной бумаги и салфеток, подметать, чистить лестницы и пандусы — летом, убрать снег, чистить лестницы и пандусы, а также обрабатывать противогололедными средствами — зимой.
Начало срока оказания услуг — 19 января 2023 года, а окончание — 19 января 2024 года.
«Взимание платы за пользования туалетами с посетителей не допускается», — отмечено в контракте.