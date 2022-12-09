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Золотой «трон». На содержание общественных туалетов в Омске выделят 6 млн рублей

Сегодня, 14:18
Фото: 1MI
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В Омске выделят 6 млн рублей на содержание общественных туалетов

Два туалета располагаются в Центральном округе, а третий находится В Ленинском округе Омска.

Согласно порталу госзакупок, объявлен аукцион на оказание услуг по содержанию и обслуживанию трех общественных туалетов: в сквере по улице бульвар Победы, в бульваре Л. Мартынова и в сквере Юбилейный по улице Труда. Начальная цена контракта — 6 млн рублей.

Подрядчик должен будет оборудовать помещения унитазами и раковинами из санфаянса, а также зеркалами. Помимо этого необходимо создать обогрев помещений для посетителей и служебного помещения.

Что касается оказания услуг, исполнитель будет обязан: мыть внутреннее помещение туалетной кабины, мыть внешние поверхности модульных туалетов в летний период, удалять и вывозить мусор, протирать зеркала, мыть унитазы и раковины, устранять засоры, заполнять диспенсеры для выдачи туалетной бумаги и салфеток, подметать, чистить лестницы и пандусы — летом, убрать снег, чистить лестницы и пандусы, а также обрабатывать противогололедными средствами — зимой.

Начало срока оказания услуг — 19 января 2023 года, а окончание — 19 января 2024 года.

«Взимание платы за пользования туалетами с посетителей не допускается», — отмечено в контракте.
#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Аукцион#Контракт#Туалет
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