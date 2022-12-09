Золотой «трон». На содержание общественных туалетов в Омске выделят 6 млн рублей

Что касается оказания услуг, исполнитель будет обязан: мыть внутреннее помещение туалетной кабины, мыть внешние поверхности модульных туалетов в летний период, удалять и вывозить мусор, протирать зеркала, мыть унитазы и раковины, устранять засоры, заполнять диспенсеры для выдачи туалетной бумаги и салфеток, подметать, чистить лестницы и пандусы — летом, убрать снег, чистить лестницы и пандусы, а также обрабатывать противогололедными средствами — зимой.