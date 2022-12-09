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Юшков: Анкара может попросить скидку на российский газ, но выгоды для Москвы нет

Сегодня, 07:56
Власти Турции могут непублично обратиться к России с просьбой о предоставлении скидки на природный газ, но какая-либо выгода для Москвы здесь отсутствует. Такое мнение выразил эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Отрывочные публикации свидетельствуют о том, что турецкая сторона просит о скидке на текущие контракты и о пересмотре цен на весь уходящий год, пишет Pravda.Ru. По словам Юшкова, в качестве главного аргумента Анкара приводит пользу для своей экономики.

«Если вы страна-импортер, естественно, самые дешевые энергоресурсы будут вашим конкурентным преимуществом и благом для экономики, - подчеркнул эксперт. - Но это же совершенно несерьезный аргумент».

По словам Юшкова, Россия в свою очередь может обратиться с просьбой заплатить вдвое большие суммы за аналогичные объемы сырья, объяснив это тем, что будет польза для ее экономического сектора.

Юшков акцентировал внимание на том, что Турция и так получает российский газ по достаточно невысокой стоимости. Ее компании привязаны к нефтяным котировкам, и цены находятся в настоящее время на уровне 700 долларов за 1000 кубометров. По контрактам с привязками к ценам на газ на спотовых рынках, как у российского "Газпрома" с Европой, сырье обходится фактически вдвое дороже — в пределах полутора тысяч долларов.

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