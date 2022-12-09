Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Врач: Не стоит игнорировать усталость

Сегодня, 16:12
Фото: pxhere.com
Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о причинах появления хронической усталости и методах борьбы с ней.

Он объяснил, что нельзя игнорировать постоянно проявляющуюся усталость, так как человек может ощущать слабость из-за серьезных заболеваний. Поэтому прежде всего рекомендуется сдать кровь на анализ и пройти диагностику щитовидной железы, пишет Pravda.Ru.

Если же по результатам исследований никаких проблем в организме не выявлено, значит, причины усталости могут быть связаны с высоким уровнем тревожности или депрессией. По словам специалиста, в подобной ситуации справиться с проблемой помогут физические упражнения и прогулки.

И наконец, как отметил Михаил Гинзбург, чувство усталости может вызывать дефицит цинка, железа, йода, меди, витаминов группы В, аскорбиновой кислоты — в этом случае поможет правильно подобранный курс лечения.

#Общество
Подпишитесь
«Люди заметно расслабились»: что происходит в омском турбизнесе перед Новым годом
Сегодня, 08:30
«Нет у нас графика». Омичи пожаловались на часовое ожидание маршрутки № 394
Сегодня, 09:39
Кто и как задерживает строительство омских школ, которыми заинтересовался генпрокурор
Вчера, 11:58
«Сухой закон» на Новый год. В омских Черемушках продлили запрет на продажу алкоголя
Сегодня, 08:22
Кота Тимофея вернули домой. Омичи разыскали любимца в интернете
Сегодня, 02:39
Важно. Суд в Москве встал на сторону «Магнита» в битве за тарифы на мусор в Омской области
Сегодня, 06:28