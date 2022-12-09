Врач: Не стоит игнорировать усталость

Он объяснил, что нельзя игнорировать постоянно проявляющуюся усталость, так как человек может ощущать слабость из-за серьезных заболеваний. Поэтому прежде всего рекомендуется сдать кровь на анализ и пройти диагностику щитовидной железы, пишет Pravda.Ru.
Если же по результатам исследований никаких проблем в организме не выявлено, значит, причины усталости могут быть связаны с высоким уровнем тревожности или депрессией. По словам специалиста, в подобной ситуации справиться с проблемой помогут физические упражнения и прогулки.
И наконец, как отметил Михаил Гинзбург, чувство усталости может вызывать дефицит цинка, железа, йода, меди, витаминов группы В, аскорбиновой кислоты — в этом случае поможет правильно подобранный курс лечения.