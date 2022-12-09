В SuperJob рассказали о дефиците специалистов на рынке труда в 2023 году

Эксперты отметили, что больше всего не хватает специалистов в машиностроительной отрасли и обрабатывающей промышленности.
Основатель рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров рассказал в беседе с Общественной службой новостей о кадровом дефиците в конце уходящего года.
Прежде всего, Захаров отметил относительность самого понятия дефицита на рынке труда. Например, если в стране не хватает IT-специалистов, это свидетельствует о недостаточно развитом математическом образовании, начиная с начальной и средней школы. При таком раскладе просто не из кого делать IT-специалистов. Поэтому решать нужно обе проблемы.
Кадровый дефицит свойственен любой живой экономике. Таким образом, если утверждать, что в нашей стране нет недостатка специалистов в строительной, информационной, промышленной областях, то это свидетельствует о вымирании всех этих отраслей, подытожил Захаров.