В SuperJob рассказали о дефиците специалистов на рынке труда в 2023 году

Прежде всего, Захаров отметил относительность самого понятия дефицита на рынке труда. Например, если в стране не хватает IT-специалистов, это свидетельствует о недостаточно развитом математическом образовании, начиная с начальной и средней школы. При таком раскладе просто не из кого делать IT-специалистов. Поэтому решать нужно обе проблемы.