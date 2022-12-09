В США заявили о скором вхождении в НАТО Финляндии и Швеции

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС. Глава госдепа выступил с соответствующим заявлением в рамках переговоров с представителями внешнеполитических ведомств скандинавских государств.Блинкен отметил, что правительства Швеции и Финляндии выполнили взятые обязательства, в том числе, и со стороны Турции, и «готовы стать союзниками НАТО». Как заявил глава Госдепа, военные Финляндии и Швеции «несли службу плечом к плечу с войсками США и НАТО в Косове и Афганистане, Ираке и Ливии».