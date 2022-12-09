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В России заявили о дефиците рабочих кадров в конце уходящего года

Сегодня, 08:05
Руководитель Минэкономразвития Максим Решетников выступил с заявлением о том, что правительство РФ тревожит дефицит кадров на отечественном рынке труда. Он акцентировал внимание на том, что речь идет о факторе-ограничителе для национальной экономики.

Эксперты выразили мнение о том, что особенно болезненной будет потребность в специалистах для таких отраслей как обрабатывающая промышленность и машиностроение, пишет Общественная служба новостей.

Эксперты отметили, что нехватку кадров, наблюдаемую в настоящее время на российском рынке труда, можно называть относительной. Дефицит рабочих зачастую напрямую связан с тем, что до рыночных значений не дотягивают ни условия труда, ни зарплаты, пояснил эксперт.

«Если говорить о дефиците айтишников, нужно говорить о том, что у нас отсутствует в достаточном количестве математическое образование, начиная с младших классов средней школы, - подчеркнул Решетников. - В таком случае просто не из кого делать айтишников. Эти две проблемы решаются разными средствами – с айтишниками, токарями и фрезеровщиками».

Нехватка кадров характерна периодами для любой «живой» экономики. Если категорически отрицать, что в России не наблюдается дефицит рабочей силы в строительстве, добывающей и обрабатывающей промышленности, а также в IT-отрасли, то это будет значить одно: эти сферы в нашей стране попросту вымерли, резюмировал эксперт.

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