В России заявили о дефиците рабочих кадров в конце уходящего года

Эксперты выразили мнение о том, что особенно болезненной будет потребность в специалистах для таких отраслей как обрабатывающая промышленность и машиностроение, пишет Общественная служба новостей.
Эксперты отметили, что нехватку кадров, наблюдаемую в настоящее время на российском рынке труда, можно называть относительной. Дефицит рабочих зачастую напрямую связан с тем, что до рыночных значений не дотягивают ни условия труда, ни зарплаты, пояснил эксперт.
«Если говорить о дефиците айтишников, нужно говорить о том, что у нас отсутствует в достаточном количестве математическое образование, начиная с младших классов средней школы, - подчеркнул Решетников. - В таком случае просто не из кого делать айтишников. Эти две проблемы решаются разными средствами – с айтишниками, токарями и фрезеровщиками».
Нехватка кадров характерна периодами для любой «живой» экономики. Если категорически отрицать, что в России не наблюдается дефицит рабочей силы в строительстве, добывающей и обрабатывающей промышленности, а также в IT-отрасли, то это будет значить одно: эти сферы в нашей стране попросту вымерли, резюмировал эксперт.