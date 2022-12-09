В России заявили о дефиците рабочих кадров в конце уходящего года

«Если говорить о дефиците айтишников, нужно говорить о том, что у нас отсутствует в достаточном количестве математическое образование, начиная с младших классов средней школы, - подчеркнул Решетников. - В таком случае просто не из кого делать айтишников. Эти две проблемы решаются разными средствами – с айтишниками, токарями и фрезеровщиками».