В России запретят суррогатное материнство для иностранцев

Член Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества, председатель региональной общественной организации «Наши дети» Ирина Боровова призналась, что рада принятию закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев, «потому что было много разбирательств». Она отметила, что дети вывозились за рубеж, и никто не знал, «что с ними, где они».