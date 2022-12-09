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В России запретят суррогатное материнство для иностранцев

Сегодня, 15:53
Фото: piqsels.com
В России начнет действовать запрет на суррогатное материнство для иностранцев. Соответствующий закон уже принят депутатами Госдумы и будет рассмотрен в Совфеде 14 декабря.

Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, инициатива о запрете позволит предотвратить торговлю российскими детьми и обеспечит их защиту в ситуациях, когда они «попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», сообщает 360tv.ru.

По словам Ирины Волынец, уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, суррогатное материнство «не зря запрещено» в большей части стран. Волынец подчеркнула, что это сложный с точки зрения морали, этики и правоприменения вопрос. По мнению омбудсмена, суррогатное материнство «приемлемо только на безвозмездной основе, чтобы исключить вероятность торговли детьми».

Член Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества, председатель региональной общественной организации «Наши дети» Ирина Боровова призналась, что рада принятию закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев, «потому что было много разбирательств». Она отметила, что дети вывозились за рубеж, и никто не знал, «что с ними, где они».

#Общество
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