В России прошел сертификацию электрокар Hyundai Ioniq 5

В настоящее время Hyundai Ioniq 5 доступен для жителей Европы и Южной Кореи. Им предлагают полноприводную версию электрокара, получившего два электромотора, суммарная мощность которых составляет либо 235, либо 306 лошадиных сил. Для европейцев и южнокорейцев сегодня доступен также электрокар с одним мотором, мощность которого достигает 218 или 170 «лошадей».