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В России прошел сертификацию электрокар Hyundai Ioniq 5

Сегодня, 14:44
Автомобиль Hyundai Ioniq 5 отныне обладает российским сертификатом соответствия. Эту модель должны были вывести на отечественный рынок еще летом уходящего года. Однако, весной руководство Hyundai объявило об отмене запуска всех своих новинок для России.

Невзирая на антироссийские санкции, электрокар Hyundai Ioniq 5 получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). На основании этого документа может быть дан старт официальных продаж модели на нашем авторынке, пишет газета «Известия».

Из документации следует, что для рынка РФ был запланирован полноприводный электрокар, оснащенный двумя электрическими двигателями.

В настоящее время Hyundai Ioniq 5 доступен для жителей Европы и Южной Кореи. Им предлагают полноприводную версию электрокара, получившего два электромотора, суммарная мощность которых составляет либо 235, либо 306 лошадиных сил. Для европейцев и южнокорейцев сегодня доступен также электрокар с одним мотором, мощность которого достигает 218 или 170 «лошадей».

Емкость батарей в базовых версиях – 58 киловатт-часов, а в топовых она составила 72,6 киловатт-часа. Максимум дальности хода Hyundai Ioniq 5 ограничен отметкой в 480 километров.

Автоэксперты заявили, что Hyundai Ioniq 5 оказался в нашей стране по системе, предусматривающей параллельный импорт. Один из российских дилеров предлагал практически новую машину за 8,2 миллиона рублей.

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