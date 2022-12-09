В ночь на 8 декабря в Перу произошел государственный переворот — парламент объявил импичмент президенту Педро Кастильо после его попытки распустить орган законодательной власти и заменить Конгресс чрезвычайным временным правительством. Также в стране был введен комендантский час, но парламентарии отказались подчиняться. Армия Перу и конституционный суд приняли сторону противников Кастильо, сообщает 360tv.ru
Сам Кастильо задержан по подозрению в организации мятежа и превышении полномочий. В интернете опубликованы фото бывшего президента в полицейском участке в окружении силовиков. Вице-премьер правительства Перу Дина Болуарте, которая заняла место президента, уже дала соответствующую присягу и выступила с призывом к политическому перемирию, необходимому для «создания правительства национального единства» и «спасения страны от коррупции и бесхозяйственности».
Бывшего президента Педро Кастильо, который занял свой пост в 2021 году, называли самым бедным главой государства. В политику, отмечает научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Александр Шинкаренко, Кастильо пришел как профсоюзный лидер. Он был сыном крестьянина, сельским учителем, который участвовал в локальном профсоюзном движении. Для партии левых «Свободное Перу», подчеркивает Шинкаренко, он оказался удобной фигурой для выдвижения на пост президента, так как генеральный секретарь объединения не мог баллотироваться на него.
Новый президент Перу уже получил поддержку со стороны генсека Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро Госдепартамента США.