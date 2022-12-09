В Перу произошел государственный переворот

Бывшего президента Педро Кастильо, который занял свой пост в 2021 году, называли самым бедным главой государства. В политику, отмечает научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Александр Шинкаренко, Кастильо пришел как профсоюзный лидер. Он был сыном крестьянина, сельским учителем, который участвовал в локальном профсоюзном движении. Для партии левых «Свободное Перу», подчеркивает Шинкаренко, он оказался удобной фигурой для выдвижения на пост президента, так как генеральный секретарь объединения не мог баллотироваться на него.