В Омской области на оборонные предприятия устроилось работать больше 3 тыс. человек

Создание единой базы потребовалось из-за возросшего спроса на кадры. Сейчас в специальном разделе на сайте службы занятости 1,4 тысячи предложений в регионе. Больше всего ищут инженеров, операторов ЧПУ, токарей, фрезеровщиков, слесарей и электромонтеров. Разброс по заработной плате в отрасли от 18 до 100 тыс. рублей.