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В Омской области на оборонные предприятия устроилось работать больше 3 тыс. человек

Сегодня, 08:55
Фото: 1MI
иллюстрация
Омская область активно предлагает людям работу в ОПК.

Пресс-служба министерства труда Омской области сообщила о том, что заработал новый интерактивный портал. На нем предприятия оборонно-промышленного комплекса размещают вакансии.

Создание единой базы потребовалось из-за возросшего спроса на кадры. Сейчас в специальном разделе на сайте службы занятости 1,4 тысячи предложений в регионе. Больше всего ищут инженеров, операторов ЧПУ, токарей, фрезеровщиков, слесарей и электромонтеров. Разброс по заработной плате в отрасли от 18 до 100 тыс. рублей.

С 1 июня на предприятия ОПК, по информации от службы занятости, трудоустроились более 3300 человек.

Напомним, что безработица по данным Омскстата с августа по октябрь составила 4,2%:

 

После частичной мобилизации безработица в Омской области сократилась
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#Дарья Зыкова#Омск#Экономика#Новости#Омская область#Минтруд#Промышленность#Вакансии
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