В Омской области на оборонные предприятия устроилось работать больше 3 тыс. человек

Пресс-служба министерства труда Омской области сообщила о том, что заработал новый интерактивный портал. На нем предприятия оборонно-промышленного комплекса размещают вакансии.
Создание единой базы потребовалось из-за возросшего спроса на кадры. Сейчас в специальном разделе на сайте службы занятости 1,4 тысячи предложений в регионе. Больше всего ищут инженеров, операторов ЧПУ, токарей, фрезеровщиков, слесарей и электромонтеров. Разброс по заработной плате в отрасли от 18 до 100 тыс. рублей.
С 1 июня на предприятия ОПК, по информации от службы занятости, трудоустроились более 3300 человек.
Напомним, что безработица по данным Омскстата с августа по октябрь составила 4,2%: