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В омском правительстве рассказали, кто из детей получит новогодние подарки

Сегодня, 11:08
Фото: 1MI
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Порядок распределения новогодних подарков и пригласительных билетов на губернаторскую елку утвердили в омском министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По сообщению правительства Омской области, распределен порядок новогодних подарков и пригласительных билетов на губернаторскую елку. Его утвердил омский министр по делам молодежи, физической культуры и спорта.

В первую очередь подарки и пригласительные получат:

  • Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах и приемных семьях (обеспечиваются подарками в размере 100%);
  • Дети, находящиеся в опасном положении и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
  • Дети-инвалиды (обеспечиваются подарками в размере 100%);
  • Дети ветеранов и участников боевых действий (в возрасте от 3 до 14 лет);
  • Дети военнослужащих и лиц, проходящих службу в национальной гвардии РФ;
  • Дети граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для участия в СВО (в возрасте от 3 до 14 лет);
  • Дети граждан, заключивших контракт в целях участия в СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины (в возрасте от 3 до 14 лет);
  • Дети сотрудников УМВД России по Омской области, командированных в зону СВО (в возрасте от 3 до 14 лет);
  • Дети беженцев из ДНР, ЛНР и Украины (в возрасте от 3 до 14 лет);
  • Дети, преуспевшие в учебе и региональных/всероссийских конкурсах и олимпиадах (рекомендуемый возраст для распределения подарков — 7-12 лет).

Отметим, что решение о распределении новогодних подарков и пригласительных билетов на елку будет принимать комиссия, с учетом индивидуальных условий жизни ребенка.

Напомним, ранее Омск закупил около 17 тонн сладких подарков для детей в честь Нового года. На подарки из бюджета потратили 7,8 млн рублей.

17 тонн сладостей. В Омске закупили фуру новогодних подарков для детей
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#Юлия Бармина#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Новый год#Новогодняя елка#Подарки#Дети
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