В омском правительстве рассказали, кто из детей получит новогодние подарки

По сообщению правительства Омской области, распределен порядок новогодних подарков и пригласительных билетов на губернаторскую елку. Его утвердил омский министр по делам молодежи, физической культуры и спорта.
В первую очередь подарки и пригласительные получат:
Отметим, что решение о распределении новогодних подарков и пригласительных билетов на елку будет принимать комиссия, с учетом индивидуальных условий жизни ребенка.
Напомним, ранее Омск закупил около 17 тонн сладких подарков для детей в честь Нового года. На подарки из бюджета потратили 7,8 млн рублей.