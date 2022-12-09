Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске подвели итоги Школы социального предпринимательства

Сегодня, 07:50
Фото: omskportal.ru
Обучение в этом году прошли больше 70 человек.

Омский Центр инноваций социальной сферы выпустил больше 70 учеников Школы социального предпринимательства. В этом году среди слушателей были не только омичи, но и коллеги из Новосибирска и Луганска. Также в Школе стали активнее обучаться жители северных районов области.

Большая часть проектов Школы получила поддержку органов власти. Например, руководители Центра семейного образования «Зеленая школа» Анастасия и Михаил Светловы получили 500 тыс рублей за организацию проекта по инновационной педагогике. Омич Сергей Шуралев создал 6 филиалов клуба единоборств «Спартанцы» в Омске для вовлечения детей в спорт. А выпускник Каирского университета Мохамед Ради создал детский клуб «Ради тебя» для особенных детей. При поддержке регионального министерства экономики эти проекты получилось реализовать.

Обучение социального бизнеса проводит Омский ЦИСС, который входит в систему центра «Мой бизнес». В 2022 году прошло 4 набора в Школу социального предпринимательства. Самым популярным направлением в этом годустало дополнительное образование, на втором месте — социальная сфера. Выпускники Школы этого года смогли создать 142 рабочих места, а их социальные услуги получают ежемесячно почти 3 тысячи человек.

На прямую финансовую поддержку социального бизнеса в форме субсидий и грантов от  минэкономики региона в этом году направили порядка 41 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Социальный бизнес#Грант#Поддержка#Проекты#Бизнес
Подпишитесь
«Люди заметно расслабились»: что происходит в омском турбизнесе перед Новым годом
Сегодня, 08:30
«Нет у нас графика». Омичи пожаловались на часовое ожидание маршрутки № 394
Сегодня, 09:39
Кто и как задерживает строительство омских школ, которыми заинтересовался генпрокурор
Вчера, 11:58
«Сухой закон» на Новый год. В омских Черемушках продлили запрет на продажу алкоголя
Сегодня, 08:22
Кота Тимофея вернули домой. Омичи разыскали любимца в интернете
Сегодня, 02:39
Важно. Суд в Москве встал на сторону «Магнита» в битве за тарифы на мусор в Омской области
Сегодня, 06:28