В Омске подвели итоги Школы социального предпринимательства

Омский Центр инноваций социальной сферы выпустил больше 70 учеников Школы социального предпринимательства. В этом году среди слушателей были не только омичи, но и коллеги из Новосибирска и Луганска. Также в Школе стали активнее обучаться жители северных районов области.
Большая часть проектов Школы получила поддержку органов власти. Например, руководители Центра семейного образования «Зеленая школа» Анастасия и Михаил Светловы получили 500 тыс рублей за организацию проекта по инновационной педагогике. Омич Сергей Шуралев создал 6 филиалов клуба единоборств «Спартанцы» в Омске для вовлечения детей в спорт. А выпускник Каирского университета Мохамед Ради создал детский клуб «Ради тебя» для особенных детей. При поддержке регионального министерства экономики эти проекты получилось реализовать.
Обучение социального бизнеса проводит Омский ЦИСС, который входит в систему центра «Мой бизнес». В 2022 году прошло 4 набора в Школу социального предпринимательства. Самым популярным направлением в этом годустало дополнительное образование, на втором месте — социальная сфера. Выпускники Школы этого года смогли создать 142 рабочих места, а их социальные услуги получают ежемесячно почти 3 тысячи человек.
На прямую финансовую поддержку социального бизнеса в форме субсидий и грантов от минэкономики региона в этом году направили порядка 41 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом.