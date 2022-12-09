В Омске подвели итоги Школы социального предпринимательства

Обучение социального бизнеса проводит Омский ЦИСС, который входит в систему центра «Мой бизнес». В 2022 году прошло 4 набора в Школу социального предпринимательства. Самым популярным направлением в этом годустало дополнительное образование, на втором месте — социальная сфера. Выпускники Школы этого года смогли создать 142 рабочих места, а их социальные услуги получают ежемесячно почти 3 тысячи человек.