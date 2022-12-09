Уход старых «газелек», задержание в лесу и подарки детям. Омск сегодня

Новость № 1. Центр Омска решили разгрузить, пустив часть старых маршруток через другие улицы. Коснется это тех частных перевозчиков, кто не сменил старые «газельки» на новый транспорт. Так, например, некоторые маршруты пустят через ул. Маршала Жукова и ул. Фрунзе, а часть переведут на Левый берег.
Новость № 2. В лесу Омской области задержали курьера-перевозчика наркотиков. Из его автомобиля было изъято 2 свертка с синтетическим наркотиком. Помимо этого, обнаружено 4 тайника-закладки в лесу. Выяснилось, что мужчина работал перевозчиком в интернет-магазине по продаже наркотиков и приехал в указанное место, чтобы сделать «закладки».
Новость № 3. В Омском правительстве рассказали, кто из детей в первую очередь получит новогодние подарки и пригласительные билеты на губернаторскую елку. Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта выделило 10 категорий детей. Однако окончательное решение о распределении новогодних подарков и пригласительных билетов на елку будет принимать комиссия, с учетом индивидуальных условий жизни ребенка.