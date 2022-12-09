Уход старых «газелек», задержание в лесу и подарки детям. Омск сегодня

Новость № 3. В Омском правительстве рассказали, кто из детей в первую очередь получит новогодние подарки и пригласительные билеты на губернаторскую елку. Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта выделило 10 категорий детей. Однако окончательное решение о распределении новогодних подарков и пригласительных билетов на елку будет принимать комиссия, с учетом индивидуальных условий жизни ребенка.