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Уход старых «газелек», задержание в лесу и подарки детям. Омск сегодня

Сегодня, 14:16
Фото: Город55
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Итоги пятницы.

Новость № 1. Центр Омска решили разгрузить, пустив часть старых маршруток через другие улицы. Коснется это тех частных перевозчиков, кто не сменил старые «газельки» на новый транспорт. Так, например, некоторые маршруты пустят через ул. Маршала Жукова и ул. Фрунзе, а часть переведут на Левый берег.

С глаз долой, из сердца вон. Из центра Омска исчезнут «газельки»
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Новость № 2. В лесу Омской области задержали курьера-перевозчика наркотиков. Из его автомобиля было изъято 2 свертка с синтетическим наркотиком. Помимо этого, обнаружено 4 тайника-закладки в лесу. Выяснилось, что мужчина работал перевозчиком в интернет-магазине по продаже наркотиков и приехал в указанное место, чтобы сделать «закладки».

Поймали на деле. В Омском лесу задержали перевозчика наркотиков
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Новость № 3. В Омском правительстве рассказали, кто из детей в первую очередь получит новогодние подарки и пригласительные билеты на губернаторскую елку. Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта выделило 10 категорий детей. Однако окончательное решение о распределении новогодних подарков и пригласительных билетов на елку будет принимать комиссия, с учетом индивидуальных условий жизни ребенка.

В омском правительстве рассказали, кто из детей получит новогодние подарки
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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Омская область#Дети#Маршрутки#Городской транспорт#Подарки#Новый год
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