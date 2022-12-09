Ученые выяснили, что ношение медицинских масок деструктивно влияет на мышление

По словам доктора Дэвида Смердона, о возможном вреде масок говорилось еще в начале пандемии COVID-19. Он провел эксперимент с участием шахматистов и выяснил, что медицинские маски действительно затрудняют процессы логического мышления и прогнозирования ситуаций.