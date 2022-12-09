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Ученые выяснили, что ношение медицинских масок деструктивно влияет на мышление

Сегодня, 16:13
Фото: 1MI
Специалисты из университета Квинсленда исследовали влияние медицинских масок на когнитивные способности человека и пришли к выводу, что ношение такой маски делает человека глупее.

В исследовании участвовали свыше восьми тысяч граждан в возрасте от пяти до девяноста восьми лет, пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание PNAS.

По словам доктора Дэвида Смердона, о возможном вреде масок говорилось еще в начале пандемии COVID-19. Он провел эксперимент с участием шахматистов и выяснил, что медицинские маски действительно затрудняют процессы логического мышления и прогнозирования ситуаций.

Согласно анализу, маски провоцируют снижение когнитивных способностей примерно на треть, подчеркнул исследователь в своей научной работе. Он предположил, что это может происходить из-за психологического дискомфорта от ношения маски.

#Алина Ибрагимова#Общество#Наука
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