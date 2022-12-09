Техосмотр в Омской области подорожает впервые с 2016 года

На портале правовой информации появилось постановление о пересмотре тарифов на техосмотр транспорта в регионе. Подписал постановление и. о. губернатора Валерий Бойко 7 декабря. Теперь техосмотр легкового автомобиля может стоить до 913 рублей.
Пассажирские автобусы и троллейбусы массой до 5 тонн обойдутся в 1563 рубля за техосмотр, а все, что тяжелее — до 1888 рублей. Для грузовых автомобилей и полуприцепов также пересмотрели тарифы. Дороже всего выйдет осматривать фуры массой более 12 тонн — им предельный тариф установили в 1996 рублей.
Отметим, что стоимость техосмотра сказывается на себестоимости перевозки не только грузов, но и пассажиров. Недавно пассажирским предприятиям пересмотрели тариф на перевозку, который субсидируется из бюджета. Самим пассажирам пока стоимость проезда поднимать не планируется вплоть до 2024 года.