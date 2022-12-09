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Техосмотр в Омской области подорожает впервые с 2016 года

Сегодня, 10:20
Фото: 1MI
иллюстрация
Тарифы на техосмотр транспорта в Омской области пересмотрели впервые за много лет. Последний раз ценники менялись перед 2016 годом. В 2023 году техосмотр подорожает больше, чем вдвое.

На портале правовой информации появилось постановление о пересмотре тарифов на техосмотр транспорта в регионе. Подписал постановление и. о. губернатора Валерий Бойко 7 декабря. Теперь техосмотр легкового автомобиля может стоить до 913 рублей.

Пассажирские автобусы и троллейбусы массой до 5 тонн обойдутся в 1563 рубля за техосмотр, а все, что тяжелее — до 1888 рублей. Для грузовых автомобилей и полуприцепов также пересмотрели тарифы. Дороже всего выйдет осматривать фуры массой более 12 тонн — им предельный тариф установили в 1996 рублей.

Отметим, что стоимость техосмотра сказывается на себестоимости перевозки не только грузов, но и пассажиров. Недавно пассажирским предприятиям пересмотрели тариф на перевозку, который субсидируется из бюджета. Самим пассажирам пока стоимость проезда поднимать не планируется вплоть до 2024 года.

За проезд передаем. Перевозчики Омска просят больше денег из бюджета
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#Транспорт#Новости#Омская область#Постановление#Тарифы#Обслуживание#Дарья Зыкова
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