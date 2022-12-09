На портале правовой информации опубликовано постановление областного правительства, согласно которому «сухой закон» на территории военных учебных центров под Омском решили продлить. Однако есть и послабления: в поселке Светлый перед Новым годом все же разрешили продажу алкоголя.
Теперь запрет будет действовать только на территории Черемушек в 14-м Военном городке. Здесь продавать алкоголь запрещено с 4 октября и до 31 декабря.
Добавим, что в списке мест, где действует «сухой закон», также значился Омский кадетский корпус на улице Ленина. Однако в следующей редакции постановления вблизи этого объекта разрешили продажу алкоголя.