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«Сухой закон» на Новый год. В омских Черемушках продлили запрет на продажу алкоголя

Сегодня, 08:22
Фото: 1MI
иллюстрация

В поселке под Омском сняли «сухой закон»

Запрет на продажу алкоголя ввели еще в октябре, и теперь его частично стали снимать.

На портале правовой информации опубликовано постановление областного правительства, согласно которому «сухой закон» на территории военных учебных центров под Омском решили продлить. Однако есть и послабления: в поселке Светлый перед Новым годом все же разрешили продажу алкоголя.

Теперь запрет будет действовать только на территории Черемушек в 14-м Военном городке. Здесь продавать алкоголь запрещено с 4 октября и до 31 декабря.

Добавим, что в списке мест, где действует «сухой закон», также значился Омский кадетский корпус на улице Ленина. Однако в следующей редакции постановления вблизи этого объекта разрешили продажу алкоголя.

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Алкоголь#Сухой закон#Военная часть#Военные#Частичная мобилизация в России
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