Суд в Москве встал на сторону «Магнита» в битве за тарифы на мусор в Омской области

В пресс-службе регоператора «Магнит» сообщили об итогах рассмотрения апелляции на решение новосибирского суда по делу о «мусорных» тарифах. Суды предыдущих инстанций согласились с позицией ФАС России и признали, что «Магнит» незаконно включил в тариф расходы на транспортировку отходов, однако Арбитражный суд Москвы встал на сторону регоператора.
В суде посчитали, что цена в договоре на транспортировку отходов в 2019 году определена на торгах, а значит, она не может изменяться или зависеть от цены договоров, заключенных с субподрядными организациями и стоимости их услуг.
«Таким образом, ООО „Магнит“ приобрело услугу по транспортированию отходов по рыночным ценам в соответствии с конкурсными процедурами, установленными императивными нормами законодательства. На основании изложенного следует вывод, что ООО „Магнит“ заключило договоры на услуги по конкурентной рыночной цене, и, как следствие, не оплачивало услуги по завышенным ценам» — процитировали в компании решение Арбитражного суда города Москвы.
После вступления решения в силу «Магнит» собирается вернуть изъятые из тарифа средства — порядка 200 млн рублей, которые изъяла РЭК Омской области из необходимой валовой выручки регионального оператора.
Напомним, в мае 2021 года Федеральная антимонопольная служба России обнаружила, что РЭК Омской области недостаточно тщательно проанализировала фактические расходы «Магнита» на транспортировку ТКО в 2019 году. По версии ФАС, это могло привести к завышению тарифа для омичей на 2021 год. Речь шла о ситуации с организацией вывоза мусора через субподрядчиков.
ФАС посчитала, что тариф необходимо снизить до начальной стоимости работ, оплаченной субподрядчику. На основании решения ФАС Региональная энергетическая комиссия пересмотрела и скорректировала ранее утвержденный тариф на мусор.