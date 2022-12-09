Стратегический объект: что даст новая трасса через Волго-Ахтубинскую пойму

Необходимость строительства мостового перехода через реку Волга возникла еще в 90-х годах с увеличением транспортного потока. Волгоград с районами Заволжья связывала единственная дорога, проходившая через Волжскую ГЭС. И она с возросшей нагрузкой уже на справлялась.
Полноценный мостовой переход из четырех пусковых комплексов, который предлагалось возвести, должен был не только перенаправить транзитный поток с существующей магистрали, но и стать транспортным коридором федерального значения.
После возведения мостов через Волгу и Ахтубу строительство соединяющей их трассы в Волго-Ахтубинской пойме должно вывести транспорт из населенных пунктов и разгрузить старую автодорогу «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», снизить влияние машин на окружающую среду и повысить безопасность местных жителей. В прошлом году было получено согласие Министерства природных ресурсов и экологии РФ на возведение Третьего пускового комплекса моста через Волгу.
В целом мостовой переход представляет собой комплекс инженерных сооружений общей длиной 36 километров, который является частью международного транспортного коридора «Север – Юг». Новая дорога обеспечит беспрепятственный транзит с выходом к Казахстану, республикам Закавказья, на Урал.
Губернатор Андрей Бочаров назвал объект стратегическим. По его словам, он даст синергетический эффект для экономики Волгоградской области и принесет огромную пользу волгоградцам.
Подготовка к возведению третьей очереди мостового перехода через Волгу началась два года назад. В активную фазу работы перешли со второй половины 2021-го.
Строительство четырехполосной дороги протяженностью 14,2 км разбито на два этапа. На первом запланировано возведение двух мостовых переходов через ерики Гнилой и Осинки, а также устройство транспортной развязки в районе съезда на Лебяжью поляну и компенсационная высадка деревьев.
Сейчас продолжаются работы на участке длиной 4,5 км. В настоящее время их объем выполнен более чем на треть специалистами подрядной организации «ЕКС».
Так, к осени 2022 года были установлены все 42 опоры моста через ерик Осинки, 96 балок пролетных строений. Рабочие бетонируют плиты проезжей части на переходе. Остается уложить здесь дорожное покрытие и провести благоустройство.
На мосту через ерик Гнилой полностью завершено устройство буронабивных свай (316 шт.), установлены первые опоры. Практически готовы две эстакады, но еще нужно построить третью.
Насыпь земляного полотна основного хода трассы готова более чем на 90%. Рабочие уложили 9 из 11 водопропускных труб. Специалисты обустраивают транспортную развязку в районе съезда на Лебяжью поляну.
Новая четырехполосная трасса в Волго-Ахтубинской пойме строится за счет средств областного и федерального бюджетов. Она обойдется в 5,6 млрд рублей (первоначально — 5 681 500 000 руб.) — такие данные в администрации региона озвучивали в конце 2020 года.
В 2021–2022 годах из областного бюджета было затрачено около трех миллиардов рублей. Сейчас возведение Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу продолжается при государственной поддержке.
Кстати, в конце 2020 года на первоначальные работы подрядчика — АО «Группа компаний „ЕКС“» — было выделено из федерального бюджета свыше 115,1 млн рублей.
На 2023–2024 годы из региональной казны направят 200 миллионов рублей (199 813 460 руб.) на продолжение строительства дороги, передавали «НовостиВолгограда.ру».
За эти деньги подрядчик займется вырубкой деревьев на местах прохождения будущей трассы, а также компенсационными лесовосстановительными работами и проектом мелиорации.
Несмотря на сложности, вызванные санкциями в отношении нашей страны, важный дорожный проект в Волгоградской области реализуется в плановом порядке с соблюдением графика.
Кстати, мост через ерик Осинки будет полностью готов до конца 2022 года, как заверил подрядчик.
Все работы первого этапа возведения Третьего пускового комплекса моста через Волгу должны завершиться к концу 2023 года. Об этом в октябре во время инспекции объекта объявил губернатор Андрей Бочаров.
Сразу после этого начнется реализация дорожно-строительных работ в рамках следующего этапа. При этом еще придется скорректировать проектную документацию в связи с необходимостью замены иностранного оборудования на отечественное.
Известно также, что после запуска объекта гарантия на верхний слой покрытия составит шесть лет, на мостовые конструкции — десять лет.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «ПроДороги»