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Стало известно, где россияне-путешественники предпочитают встречать Новый год

Сегодня, 10:32
Фото: piqsels.com
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что одним из наиболее востребованных направлений для празднования Нового года у россиян стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

По данным аналитиков, на сегодняшний день на ОАЭ приходится примерно треть (30–35 процентов) от общего числа забронированных новогодних туров. Предполагается, что все предложения будут раскуплены за полторы-две недели до наступления главного зимнего праздника, пишут «Известия». 

Отмечается, что в нынешнем году спрос на встречу Нового года в ОАЭ увеличился до 50 процентов в сравнении с прошлым годом, что подняло эту страну на ступень выше еще одного популярного у россиян направления — Турции. По мнению экспертов, в пользу Эмиратов играет наличие прямого авиасообщения, сравнительно небольшая продолжительность полета (пять часов), а также климат.

#Общество
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