Стало известно, где россияне-путешественники предпочитают встречать Новый год

Отмечается, что в нынешнем году спрос на встречу Нового года в ОАЭ увеличился до 50 процентов в сравнении с прошлым годом, что подняло эту страну на ступень выше еще одного популярного у россиян направления — Турции. По мнению экспертов, в пользу Эмиратов играет наличие прямого авиасообщения, сравнительно небольшая продолжительность полета (пять часов), а также климат.