Специалист сообщила, кому нельзя есть мандарины

Она пояснила: мандарины нельзя есть при гастрите, колите, панкреатите и при индивидуальной непереносимости. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».
По словам врача, эти фрукты содержат витамин С, необходимый для работы иммунной системы, а также калий, предохраняющий от отеков и укрепляющий сердечную мышцу. Много в мандаринах и клетчатки, способствующей очищению организма. Кроме того, цитрус обладает выраженными бактерицидными и противогрибковыми свойствами.
Однако при всех своих достоинствах мандарины аллергенны, и даже если у человека никогда не было непереносимости, он может ее заработать, если переест фруктов, подчеркнула Елена Соломатина.