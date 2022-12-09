Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Специалист сообщила, кому нельзя есть мандарины

Сегодня, 10:25
Фото: pxhere.com
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что мандарины являются полезным продуктом, однако при некоторых заболеваниях, а также при неумеренном потреблении они могут нанести организму вред.

Она пояснила: мандарины нельзя есть при гастрите, колите, панкреатите и при индивидуальной непереносимости. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».

По словам врача, эти фрукты содержат витамин С, необходимый для работы иммунной системы, а также калий, предохраняющий от отеков и укрепляющий сердечную мышцу. Много в мандаринах и клетчатки, способствующей очищению организма. Кроме того, цитрус обладает выраженными бактерицидными и противогрибковыми свойствами.

Однако при всех своих достоинствах мандарины  аллергенны, и даже если у человека никогда не было непереносимости, он может ее заработать, если переест фруктов, подчеркнула Елена Соломатина.

#Общество
Подпишитесь
«Люди заметно расслабились»: что происходит в омском турбизнесе перед Новым годом
Сегодня, 08:30
«Нет у нас графика». Омичи пожаловались на часовое ожидание маршрутки № 394
Сегодня, 09:39
Кто и как задерживает строительство омских школ, которыми заинтересовался генпрокурор
Вчера, 11:58
«Сухой закон» на Новый год. В омских Черемушках продлили запрет на продажу алкоголя
Сегодня, 08:22
Кота Тимофея вернули домой. Омичи разыскали любимца в интернете
Сегодня, 02:39
Важно. Суд в Москве встал на сторону «Магнита» в битве за тарифы на мусор в Омской области
Сегодня, 06:28