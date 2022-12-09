Собор, орган и омичи. Леонид Полежаев рассказал о Никольском соборе

В честь 20-летия с открытия Органного зала в Омске бывший глава региона рассказал, что с органом в храме обошлись скверно. Прихожане освободили его от стен, но разобрали неумело, все было раскидано, и долгое время орган стоял, никому не нужный. Полежаев счел, что, возможно, именно поэтому собору потом так «не повезло» с реставрацией.