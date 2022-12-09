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Собор, орган и омичи. Леонид Полежаев рассказал о Никольском соборе

Сегодня, 06:03
Фото: Город55

Экс-губернатор Омской области рассказал подробности о судьбе Никольского собора

В честь 20-летия с открытия Органного зала в Омске Леонид Полежаев прервал молчание и сообщил печальные подробности о судьбе Никольского Казачьего собора.

Леонид Полежаев в интервью ГТРК «Иртыш» сообщил драматичные подробности о судьбе органа из Никольского собора. Музыкальный инструмент пришлось «спасать» от забвения и неумелых рук прихожан.

Напомним, что Никольский Казачий собор был единственным храмом, уцелевшим при большевиках. Долгое время помещение храма использовалось как органный зал. Собор включен в список культурного наследия, и очень долго и скандально существовал в непрекращающейся реставрации. Только недавно анонсировали открытие собора после ремонта. Но сам орган давно переместили.

В честь 20-летия с открытия Органного зала в Омске бывший глава региона рассказал, что с органом в храме обошлись скверно. Прихожане освободили его от стен, но разобрали неумело, все было раскидано, и долгое время орган стоял, никому не нужный. Полежаев счел, что, возможно, именно поэтому собору потом так «не повезло» с реставрацией.

«Я думаю Никольскому собору не повезло. Может быть в этом причина, что он так варварски обошелся, или его прихожане обошлись с этим органом. Освободить то освободили, обошлись конечно с ним скверно, неумело разобрали, раскидали все, и некоторое время этот орган просто не нашел своего применения», — прокомментировал Леонид Полежаев ситуацию с Никольским Казачьим собором.

Отметим, что Свято-Никольский Казачий собор пережил во время ремонта несколько смен подрядчиков и уголовные дела. Всего храм реставрировали 8 лет.

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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Леонид Полежаев#Храм#Реставрация#Органный зал
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