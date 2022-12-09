«Счастливые новоселы»: Алексей Логвиненко вручил ключи детям-сиротам в Ростове

Новые квартиры для детей-сирот в современных многоэтажных домах на Еременко в Ростове муниципалитет выбирал с ремонтом под ключ. Поэтому все квартиры полностью готовы для проживания, пишет rostovgazeta.ru.
Место жительства для молодых новоселов выбрано не случайно. Это один из самых молодых и динамично развивающихся микрорайонов Левенцовки. Сегодня здесь проживает уже 86 тысяч человек. Наряду с удобной транспортной инфраструктурой, в микрорайоне есть необходимые магазины, работает 7 детских садов, детская поликлиника и школа с бассейном. Скоро будут достроены еще две школы. Также, построят детский сад и спорткомплекс с футбольным полем и залом единоборств. В ближайшем будущем появится Дом культуры.
«Обеспечивать жильем детей, когда-то оставшихся без попечения родителей — одна из наших приоритетных задач. Мы приобретаем новые благоустроенные квартиры в жилых районах с развитой социальной инфраструктурой», — подчеркнул Алексей Логвиненко.
По словам главы администрации, город полностью закрыл вопрос с обеспечением квартирами детей-сирот и нуждающихся в жилье 18-летнего возраста. С 2019 года муниципалитет предоставил детям-сиротам 670 квартир. А в 2022 году счастливыми обладателями бесплатного жилья стали 204 человека.
Получив ключи от новых квартир, молодые новоселы пришли в неописуемый восторг. Каждого захлестывали эмоции радости. Все по достоинству оценили просторные и очень теплые квартиры.
Большое спасибо городским властям, и лично Алексею Логвиненко, передал 19-и летний Никита Исоченко.
«Нет никаких нареканий, все просто замечательно», — подчеркнул Ростислав Грисюк.
А новосел Катя Ключникова призналась, что уже выбирает мебель для своего нового жилья.