«Счастливые новоселы»: Алексей Логвиненко вручил ключи детям-сиротам в Ростове

Место жительства для молодых новоселов выбрано не случайно. Это один из самых молодых и динамично развивающихся микрорайонов Левенцовки. Сегодня здесь проживает уже 86 тысяч человек. Наряду с удобной транспортной инфраструктурой, в микрорайоне есть необходимые магазины, работает 7 детских садов, детская поликлиника и школа с бассейном. Скоро будут достроены еще две школы. Также, построят детский сад и спорткомплекс с футбольным полем и залом единоборств. В ближайшем будущем появится Дом культуры.