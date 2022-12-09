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С глаз долой, из сердца вон. Из центра Омска исчезнут «газельки»

Сегодня, 05:10
Фото: Город55
иллюстрация

Пассажирские «ГАЗели» уберут с главной улицы Омска

Центр Омска разгрузят. Тем пассажирским перевозчикам, кто не сменил «ГАЗель» на современный автобус, поменяют маршруты.

Часть старых маршруток в Омске пустят через ул. Маршала Жукова и ул. Фрунзе, а часть переведут на Левый берег, чтобы разгрузить центр города. Об этом на заседании Горсовета сообщил глава дептранса.

Коснется это тех частных перевозчиков, кто не сменил подвижной состав на новый, всего разъяснительная работа велась по 22 маршрутам, где еще сохраняются старые «газельки». Переброс маршрутов проведут в рамках работы над запуском новой транспортной сети в Омске. Завершить этот этап планируется до 1 июня 2023 года.

Напомним, что запуск новой транспортной сети уже не единожды переносили. Заработать она должна была год назад, но сначала запуск перенесли на весну, потом на осень, а сейчас и вовсе — на 2024 год.

Запуск новой транспортной сети в Омске снова перенесли
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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Вадим Кормилец#Пассажирский транспорт#Маршрутки
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