Развлечься не получилось. Омич заплатил за интим-услуги, а жрица любви не приехала

Накануне омич выпивал алкоголь у себя дома, просматривая при этом сайты знакомств. На одном из таких сайтов мужчина нашел предложение интимных услуг. Он позвонил девушке и договорился о встрече, заплатив при этом предоплату в размере 2 тыс рублей. Однако к нему так никто и не приехал.