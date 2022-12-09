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Развлечься не получилось. Омич заплатил за интим-услуги, а жрица любви не приехала

Сегодня, 09:37
Фото: 1MI
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Омич отдал 600 тысяч рублей за невыполненные интим-услуги

Сначала омич заплатил проститутке, которая так и не приехала, а затем перевел крупную сумму «администратору сайта».

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратился 28-летний омич, который стал жертвой мошенников.

Накануне омич выпивал алкоголь у себя дома, просматривая при этом сайты знакомств. На одном из таких сайтов мужчина нашел предложение интимных услуг. Он позвонил девушке и договорился о встрече, заплатив при этом предоплату в размере 2 тыс рублей. Однако к нему так никто и не приехал.

Затем омичу позвонил неизвестный, представившись администратором сайта. Он потребовал страховку в размере 12,8 тыс рублей. Омич не стал возражать и перевел нужную сумму, но собеседник вновь позвонил и сообщил, что деньги на счет не поступили.

Потерпевший еще несколько раз переводил деньги под различными предлогами, назначение которых пояснить не может, поскольку был слишком пьян. На следующее утро он обнаружил списание со счетов более 600 тыс рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее произошел подобный случай. Омич хотел воспользоваться интимными услугами, а нарвался на «смотрящего за городом», который и стал требовать с омича деньги.

Омич хотел воспользоваться интимными услугами, а стал жертвой мошенников
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#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Мошенник#Проститутка#Телефонные мошенники
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