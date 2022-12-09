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Путин: Все бойцы, находящиеся на передовой СВО — герои

9 декабря 17:23
Торжественная церемония вручения госнаград состоялась в Кремле в рамках празднования Дня героев Отечества, отмечаемого в Российской Федерации 9 декабря.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что высшие государственные знаки отличия вручат военнослужащим, проявившим исключительную доблесть и отвагу при участии в СВО. Этим бойцам присвоены звания «Герой России».

Кроме того, глава РФ выразил благодарность бойцам ВС РФ за службу Отечеству. Об этом пишет Russian.rt.com.

Также Путин от своего имени и от имени россиян назвал всех, кто находится на передовой, героями.

Известно, что приглашения на торжество получили более 200 военных и гражданских лиц, продемонстрировавших особое мужество и героизм.

Также сообщаетися, что звание Героя России было присвоено в октябре командиру морпехов с позывным Струна.

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