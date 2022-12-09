Путин: Все бойцы, находящиеся на передовой СВО — герои

Российский лидер Владимир Путин заявил, что высшие государственные знаки отличия вручат военнослужащим, проявившим исключительную доблесть и отвагу при участии в СВО. Этим бойцам присвоены звания «Герой России».
Кроме того, глава РФ выразил благодарность бойцам ВС РФ за службу Отечеству. Об этом пишет Russian.rt.com.
Также Путин от своего имени и от имени россиян назвал всех, кто находится на передовой, героями.
Известно, что приглашения на торжество получили более 200 военных и гражданских лиц, продемонстрировавших особое мужество и героизм.
Также сообщаетися, что звание Героя России было присвоено в октябре командиру морпехов с позывным Струна.