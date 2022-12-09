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Причины супружеских конфликтов в новогоднюю ночь

Сегодня, 07:11
Семейные ссоры в новогодние праздники нарастают пропорционально количеству выпитого.

Об этой и других причинах конфликтов между близкими людьми рассказывает Общественная служба новостей.

Зачастую свидетелями ссор в новогоднюю ночь бывают бригады скорой помощи. Вызывают же их по самым разным причинам — во время гнева жена ударила мужа бутылкой по голове, мужчина уснул после ссоры с супругой на голом льду. Бывают и случаи, когда неотложку вызывают, чтобы они просто дали успокоительное разгневавшейся второй половинке. Следует отметить, что некоторые семейные драмы заканчиваются летальным исходом.

ОСН выяснила, что конфликты бывают как между супругами, так и между гостями. У кого-то нет любимой работы, любви, жизненной цели, и он начинает вымещать свою внутреннюю пустоту на второй половинке. Когда люди выпьют, у них словно происходит обострение, они теряют контроль над собой, выливая на близких накопившийся негатив. Кто-то делает трагедию, если его не устраивает подарок.

Психологи рассказали, что в Новый год у людей появляются мысли о разводе. Они начинают винить своих вторых половинок в собственной неудовлетворенности и пребывают в иллюзии, что, вытолкнув из своей жизни близкого человека, их дела пойдут на лад.

Таким образом получается, что с нового года не наступает другая, светлая жизнь, а все ссоры и склоки просто переносятся в следующий календарный период.

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