Причины супружеских конфликтов в новогоднюю ночь

ОСН выяснила, что конфликты бывают как между супругами, так и между гостями. У кого-то нет любимой работы, любви, жизненной цели, и он начинает вымещать свою внутреннюю пустоту на второй половинке. Когда люди выпьют, у них словно происходит обострение, они теряют контроль над собой, выливая на близких накопившийся негатив. Кто-то делает трагедию, если его не устраивает подарок.