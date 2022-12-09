Президент подписал указ об 11 назначениях судей в Омской области

В районных судах 7 назначений. В Куйбышевский районный суд придут работать сразу трое судей: Евгения Благова, Наталья Захарова и Елена Ромбс. В Ленинский районный суд назначили Галину Остапенко, в Центральный районный суд — Ольгу Айринг. В Тюкалинский городской суд назначена Олеся Янукович, а в Исилькульский городской суд — Виктория Дортман.