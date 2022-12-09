Президент подписал указ об 11 назначениях судей в Омской области

На портале правовой информации появился подписанный указ президента № 892 от 7 декабря. Касается он назначения федеральных судей. Омская область отметилась богатым списком фамилий: всего в регионе 11 новых назначений.
В двух районах назначены новые председатели суда. В Калачинском городском суде председателем стал Николай Лобов, а в Полтавском районном суде — Максим Тригуб.
2 назначения в Омский областной суд — Наталья Ведерникова и Сергей Калмыков.
В районных судах 7 назначений. В Куйбышевский районный суд придут работать сразу трое судей: Евгения Благова, Наталья Захарова и Елена Ромбс. В Ленинский районный суд назначили Галину Остапенко, в Центральный районный суд — Ольгу Айринг. В Тюкалинский городской суд назначена Олеся Янукович, а в Исилькульский городской суд — Виктория Дортман.
Напомним, что за осень только из облсуда подали в отставку сразу 8 судей. Каждый месяц региональная квалификационная коллегия рассматривала прошения об отставках.