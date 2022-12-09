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Президент подписал указ об 11 назначениях судей в Омской области

Сегодня, 03:22
Фото: 1MI
Новый год — новые судьи. Омский облсуд пополнится 2 назначениями после осеннего массового «исхода» судей.

На портале правовой информации появился подписанный указ президента № 892 от 7 декабря. Касается он назначения федеральных судей. Омская область отметилась богатым списком фамилий: всего в регионе 11 новых назначений.

В двух районах назначены новые председатели суда. В Калачинском городском суде председателем стал Николай Лобов, а в Полтавском районном суде — Максим Тригуб.

2 назначения в Омский областной суд —  Наталья Ведерникова и Сергей Калмыков.

В районных судах 7 назначений. В Куйбышевский районный суд придут работать сразу трое судей: Евгения Благова, Наталья Захарова и Елена Ромбс. В Ленинский районный суд назначили Галину Остапенко, в Центральный районный суд — Ольгу Айринг. В Тюкалинский городской суд назначена Олеся Янукович, а в Исилькульский городской суд — Виктория Дортман.

Напомним, что за осень только из облсуда подали в отставку сразу 8 судей. Каждый месяц региональная квалификационная коллегия рассматривала прошения об отставках.

Из Омского областного суда за осень подали в отставку 8 судей
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#Дарья Зыкова#Омск#Суд#Новости#Омская область#Омский областной суд#Исилькуль#Тюкалинский район#Владимир Путин#Указ президента#Назначение судей
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