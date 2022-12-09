Предлагают 117 тысяч. В Омске начали искать нового главу Фонда капремонта

Напомним, предыдущим руководителем Фонда капремонта был Рустем Протасов, но 24 ноября 2022 года он ушел в отставку. Его предшественницей была Марина Степанова. В отношении нее ведется следствие: она подозревается в получении взяток и в «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжелые последствия». Речь идет об обрушении дома на улице 20 Партсъезда.