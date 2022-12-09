Предлагают 117 тысяч. В Омске начали искать нового главу Фонда капремонта

Министерство энергетики и ЖКК Омской области обнародовало распоряжение о проведении открытого конкурса на замещение должности главы Регионального фонда капремонта.
Согласно документу, к новому главе Фонда предъявляются важные требования: он должен знать Конституцию РФ и иметь специализированное образование, а также уметь пользоваться компьютером и интернетом. Кроме этого кандидат должен работать в сфере ЖКХ как минимум 5 лет.
В документах также указаны вопросы, на которые кандидат должен знать ответ, в том числе он должен знать разницу между дотацией и субсидией и разбираться в нюансах владения жилым имуществом.
За работу будущему главе Фонда капремонта готовы платить оклад в размере 90 тыс рублей и еще 30% от оклада в качестве выплаты за интенсивность труда. В общей сложности зарплата составит порядка 117 тыс рублей. При этом новому руководителю предлагается ненормированный рабочий день, ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 28 дней и 7 дней вдобавок за переработки.
Отбор кандидатов будет проходить в два этапа. Закончится конкурс 27 января 2023 года, говорится в документах.
Напомним, предыдущим руководителем Фонда капремонта был Рустем Протасов, но 24 ноября 2022 года он ушел в отставку. Его предшественницей была Марина Степанова. В отношении нее ведется следствие: она подозревается в получении взяток и в «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжелые последствия». Речь идет об обрушении дома на улице 20 Партсъезда.