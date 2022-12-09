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Предлагают 117 тысяч. В Омске начали искать нового главу Фонда капремонта

Сегодня, 11:14
Фото: 1MI
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В Омске объявили конкурс на пост главы Фонда капремонта

Новому руководителю ведомства готовы платить 117 тыс рублей в месяц.

Министерство энергетики и ЖКК Омской области обнародовало распоряжение о проведении открытого конкурса на замещение должности главы Регионального фонда капремонта.

Согласно документу, к новому главе Фонда предъявляются важные требования: он должен знать Конституцию РФ и иметь специализированное образование, а также уметь пользоваться компьютером и интернетом. Кроме этого кандидат должен работать в сфере ЖКХ как минимум 5 лет.

В документах также указаны вопросы, на которые кандидат должен знать ответ, в том числе он должен знать разницу между дотацией и субсидией и разбираться в нюансах владения жилым имуществом.

За работу будущему главе Фонда капремонта готовы платить оклад в размере 90 тыс рублей и еще 30% от оклада в качестве выплаты за интенсивность труда. В общей сложности зарплата составит порядка 117 тыс рублей. При этом новому руководителю предлагается ненормированный рабочий день, ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 28 дней и 7 дней вдобавок за переработки.

Отбор кандидатов будет проходить в два этапа. Закончится конкурс 27 января 2023 года, говорится в документах.

Напомним, предыдущим руководителем Фонда капремонта был Рустем Протасов, но 24 ноября 2022 года он ушел в отставку. Его предшественницей была Марина Степанова. В отношении нее ведется следствие: она подозревается в получении взяток и в «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжелые последствия». Речь идет об обрушении дома на улице 20 Партсъезда.

Глава Фонда капитального ремонта в Омске Рустем Протасов ушел в отставку
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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Ремонт#Руководитель#Зарплата#Конкурс#Должность
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