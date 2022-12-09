После визита генпрокурора детям жительницы Омской области дали места в детсаду

По сообщению омской прокуратуры, генпрокурор России Игорь Краснов поручил восстановить социальные права жительниц Омской области.
Ранее к генпрокурору России обратилась омичка, воспитывающая троих несовершеннолетних детей. Она сообщила, что двоим ее детям не предоставляют места в детском саду. Тогда Игорь Краснов поручил организовать проверку и принять меры.
В результате детям предоставили места в детском саду. В решении проблемы убедился исполняющий обязанности прокурора Омской области, встретившись лично с заявительницей.
Помимо этого к главе надзорного ведомства обратилась еще одна омичка, которая рассказала, что представители газораспределительной компании потребовали с нее 366 тыс рублей в рамках догазификации, умолчав о том, что указанные действия осуществляются без привлечения средств граждан.
Прокуратура провела проверку и выявила нарушения. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в отношении должностных лиц ООО «Межоблгаз».
Напомним, ранее Генпрокурор Игорь Краснов провел личную встречу с омичами. Больше 5 часов он выслушивал обращения горожан.