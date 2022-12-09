После визита генпрокурора детям жительницы Омской области дали места в детсаду

Помимо этого к главе надзорного ведомства обратилась еще одна омичка, которая рассказала, что представители газораспределительной компании потребовали с нее 366 тыс рублей в рамках догазификации, умолчав о том, что указанные действия осуществляются без привлечения средств граждан.