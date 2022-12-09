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Песков: создание газового союза не подразумевает наличия политических условий

9 декабря 16:19
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, объяснил, что при формировании тройственного газового союза Российской Федерации, Узбекистана и Казахстана не упоминаются никакие политические условия. Представитель Кремля уверяет: в СМИ по данному поводу публикуется ошибочная информация.

Песков утверждает, что агентство Reuters распространило неверную информацию, дав словам о тройственном союзе ошибочную интерпретацию. Он заверил, что обмен газа на политические условия странами не планируется. 

Дипломат подчеркнул, что создание союза было обусловлено исключительно коммерческими интересами государств, и что работа в данном направлении будет продолжена. Об этом пишет Russian.rt.com.

В материале одного и информационных агентств США  ранее публиковалось мнение о том, что Журабек Мирзамахмудов, глава узбекистанского Министерства энергетики, «прохладно относится» к созданию союза.

Согласно мнению Александра Новака, вице-премьера РФ, газовый союз откроет для страны новые направления экспорта.

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