Песков: создание газового союза не подразумевает наличия политических условий

Песков утверждает, что агентство Reuters распространило неверную информацию, дав словам о тройственном союзе ошибочную интерпретацию. Он заверил, что обмен газа на политические условия странами не планируется.
Дипломат подчеркнул, что создание союза было обусловлено исключительно коммерческими интересами государств, и что работа в данном направлении будет продолжена. Об этом пишет Russian.rt.com.
В материале одного и информационных агентств США ранее публиковалось мнение о том, что Журабек Мирзамахмудов, глава узбекистанского Министерства энергетики, «прохладно относится» к созданию союза.
Согласно мнению Александра Новака, вице-премьера РФ, газовый союз откроет для страны новые направления экспорта.