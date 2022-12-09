В России наблюдается массовый сбой в приложениях сразу нескольких популярных банков. Пользователи сообщают, что загрузка не удается в приложениях «Сбера», «Альфа-банка», «Тинькофф банка» и «Райффайзен-банка».
Причины технических неполадок не уточняются, однако в соцсетях в ответ на жалобы пользователей представители банков заверяют, что делают все возможное для восстановления функционала приложений.
Ранее омичи массово жаловались на проблемы в работе соцсети «ВКонтакте». У пользователей не получалось отправить сообщения, войти в группы и загрузить личные страницы.