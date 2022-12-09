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Омичи массово пожаловались на неработающие приложения банков

Сегодня, 10:31
Фото: 1MI
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Сбои наблюдаются в работе сразу нескольких популярных банков.

В России наблюдается массовый сбой в приложениях сразу нескольких популярных банков. Пользователи сообщают, что загрузка не удается в приложениях «Сбера», «Альфа-банка», «Тинькофф банка» и «Райффайзен-банка».

Причины технических неполадок не уточняются, однако в соцсетях в ответ на жалобы пользователей представители банков заверяют, что делают все возможное для восстановления функционала приложений.

Ранее омичи массово жаловались на проблемы в работе соцсети «ВКонтакте». У пользователей не получалось отправить сообщения, войти в группы и загрузить личные страницы.

Жалобы омичей. Популярная соцсеть снова «лежит»
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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Банк#Приложение#Сбой
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